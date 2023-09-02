"Это подорвет легитимность": экс-посол США в России назвал самый большой страх Путина

По словам Майкла Макфола, Путин не такой жесткий лидер, как некоторые считают на Западе. Были случаи, когда он отступал под давлением.

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Майкл Макфол, бывший посол США в России, выразил мнение, что наибольшим страхом для президента РФ Владимира Путина является потеря оккупированного Крыма. Об этом Макфол заявил в интервью "Еспресо", опубликованном 2 сентября.

По его словам, Путин часто рассматривается как жесткий лидер, которого нельзя загнать в угол, так как ему нужно пространство для маневра. Однако, по мнению Макфола, это не так.

"Путин не такой уж и отчаянный, как о нем думают. На ум приходят несколько примеров, когда на него давили, однако вместо эскалации он отступал", — отметил Макфол.

Так, к примеру, когда в России начался мятеж и ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным двигались к Москве, Путин сначала выступил с жестким призывом к уничтожению мятежников. Однако всего через несколько часов он уже соглашался на переговоры с Пригожиным. Точно так же произошло и с Эрдоганом несколько лет назад, когда турецкий лидер предупредил Путина о пересечении российскими самолетами турецкой границы при воздушных операциях в Сирии. В итоге, когда терпимость иссякла, Турция сбила один из российских самолетов. Несмотря на резкие слова в адрес Турции, Путин не предпринял серьезных шагов в ответ, подчеркивает Макфол.

Кроме того, недавно на Южной Африке прошел саммит БРИКС, на котором Путин решил выступить в онлайн-формате, послав туда министра иностранных дел Лаврова.

"Он боится Международного уголовного суда. Мы не видим смельчака, который бросает вызов Западу, видим труса, который боится Запада. До нас должно дойти, что Путина бояться не стоит и что можно смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его", — добавил Макфрол.

Он подчеркнул, что главным страхом для Путина является ситуация, при которой Вооруженные силы Украины зайдут на территорию оккупированного Крымского полуострова.

"Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы у России легитимность его войны", — резюмировал Макфол.

Напомним, 1 сентября Владимир Путин посетил "места предков" в Тверской области. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, оттуда происходит род российского президента.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что Путин посетил Ростов-на-Дону, где расположен штаб командования, и встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Российское командование встретило главу Кремля в здании, которое еще в июне находилось под контролем ЧВК "Вагнер".