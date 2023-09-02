Снайперская винтовка среди танков: боец ВСУ рассказал о преимуществах танков Challenger (видео)

По словам украинского механика-водителя, британские танки способны выдержать несколько попаданий из-за особого расположения боекомплекта.

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Британский танк Challenger сравнили с советскими моделями танков Т-64, Т-72 и Т-80, выявив его преимущества. Соответствующее видео 2 сентября опубликовал Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

Механик-водитель из состава десантно-штурмовых войск Вооруженных ВСУ описал Challenger как "снайперскую винтовку среди танков" и подчеркнул его дальнобойность и точность. Он уточнил, что этот танк разработан для уничтожения вражеской техники, в то время как советские танки ориентированы также на поражение живой силы и поддержку артиллерии.

Военнослужащий отметил, что в сравнении с советскими танками, такими как Т-64, Т-72 и Т-80, Challenger обладает преимуществом в защите благодаря особому расположению боекомплекта.

"Я ездил на Т-64, Т-72 и на Т-80. На Т-80 воевал. До одной попытки… только попадет по тебе — все, у тебя шансов много нет, сразу боекомплект срабатывает, и ты летишь в воздух. А в этом танке боекомплект расположен так, что он может выдержать несколько попаданий. Все для людей", — отметил украинский военнослужащий.

Боец выразил мнение, что Украина, получив бы несколько рот таких танков, могла бы создать серьезную угрозу для российских военных.

Напомним, 16 августа военный аналитик Майкл Кларк заявил, что в боях в районе Работино Запорожской области понимало участие 82-е элитное подразделение, в котором есть танки Challenger.

Также сообщалось, что в сети появилась фотография танка Challenger 2, на башне которого установлена решетка, которая также известна под названием "мангал". В сети разгорелись жаркие дискуссии относительно того, почему в ВСУ пошли на такой шаг, потому что российские "клетки" высмеивались, как в сети, так и в СМИ.