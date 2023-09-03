"Хотят пробить коридор": в ВСУ раскрыли цель наступления ВС РФ на Купянск (видео)

По словам представителя Восточной группировки войск Ильи Евлаша, на Лимано-Купянском продолжаются тяжелые бои. Противник сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки.

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Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш 3 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что армия Российской Федерации на Лимано-Купянском направлении пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, особенно в районе Новоегоровки Луганской области. Противник пытается пробить так называемый "коридор".

Он отметил, что на Лимано-Купянском продолжаются тяжелые бои, за минувшие сутки противник нанес 575 обстрелов из различных артелерийских систем по позициям наших воинов, произошло 5 боевых столкновений. Все попытки россиян были безуспешны.

По словам спикера, враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки.

"Он хочет пробить некий коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку возле Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", — пояснил Илья Евлаш.

Офицер сообщил, что противник будет пытаться "вклиниться", чтобы продвинуться к реке Оскол. Пока атаки врага не имеют успехов, ВСУ сдерживают штурмы врага.

"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь беспилотников, шесть из них типа Ланцет", — добавил Евлаш.

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"Он (противник — ред.) применяет штурмовые группы. Продолжает идти в атаки, в частности на поденном фланге вблизи города Бахмут пытается контратаковать, но с боями отходит назад. Нашим защитникам удается перехватывать инициативу", сообщил Евлаш.

На Бахмутском направлении наши защитники уничтожили:

180 человек личного состава;

1 танк;

7 БМП;

1 установку "Гиацинт Б";

1 установку "Мста-Б";

4 системы ЗРК "Град";

1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Напомним, 3 сентября сообщалось, что рота "Ахиллес" уничтожила 20 единиц техники ВС РФ в августе с помощью БПЛА. По данным командования роты, Россия в течение месяца потеряла 2 танка, 3 БМП, 10 артиллерийских установок, 2 грузовика и три склада с боеприпасами.