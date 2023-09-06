Анатолий Храпчинский: о состоянии стратегической авиации РФ и атаках на российские аэродромы

После серии удачных атак по российским аэродромам в армии РФ уменьшилось количество бортов в строю. О том, сколько их еще осталось, способны ли их производить и почему они оказались такими уязвимыми Фокус поговорил с авиационным экспертом Анатолием Храпчинским.

Related video

В последние недели удары в глубоком тылу РФ по авиации происходят все чаще. В частности, благодаря спецоперациям удается поражать стратегическую авиацию российских войск. Первые атаки были еще в декабре 2022 года, но летом их количество и убытки, которые несет враг, значительно возросли.

Фокус пообщался с военным экспертом и в прошлом борт-инженером Ту-134 Анатолием Храпчинским, чтобы узнать, есть ли у РФ возможность производить стратегические бомбардировщики, куда надо попасть, чтобы сжечь целый самолет, а также как F-16 повлияет на ситуацию на поле боя.

Отец у Анатолия Храпчинского был военным инженером на самолетах серии Туполева: Ту-16, Ту-160 и Ту-22М3. Поэтому его детство проходило на тех авиабазах, где сейчас уничтожают вражескую авиацию. Он довольно хорошо знает российские бомбардировщики.

Анатолий Храпчинский на фоне Ту-160 "Белый лебедь"

"Я сам пролетал 8 лет в составе экипажа министра обороны на самолете Ту-134. То есть модель Туполева для меня очень знакома, я на ней лично работал, мой отец работал. Я иногда шучу, что в детстве у меня были альбомные схемы самолетов Ту-16 и Ту-160 вместо раскрасок. Также работал некоторое время на Мотор Сичи и учился в Харьковском институте летчиков (ныне Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба) и в ХАИ (Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"). Поэтому думаю, что бэкграунд у меня для этого разговора довольно хороший", — говорит Храпчинский о своем детстве и образовании.

Удары по стратегической авиации РФ — как поразили Ту-22М3 и может ли РФ их производить

Воздушные силы Украины часто объявляют о воздушной тревоге и отчитываются, что взлетают бомбардировщики. По словам Аналотия Храпчинского, узнают военные об этом с помощью радиолокационных станций, которые фиксируют на радаре объект. Также в этом помогает Запад.

Поговорим о событиях 19 августа. В украинских СМИ со ссылкой на источники в ГУР заявили, что было уничтожено два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Были видео с тем, как горит один из них. Почему они оказались настолько уязвимыми, что сброс одного коптера сжег целый самолет?

Самолет Ту-22М3, он же Backfire по классификатору НАТО, на самом деле не рассчитан на работу в зоне действия противовоздушной обороны. Хоть его разработчики и заявляли о таких возможностях. Он либо осуществляет запуски ракет на безопасном расстоянии, или ведет бомбардировку под сопровождением истребителей и уже когда ПВО уничтожена.

Но это не означает, что его можно легко уничтожить в воздухе или на земле. И если говорить о случае на военном аэродроме "Сольцы", то надо понимать, что даже при полной заправке самолета (а самолет оборудован системой нейтральных газов — это заполнение свободного места в топливных баках азотом) надо знать, куда попасть, как попасть, и каким количеством заряда, то есть создать максимально невозможные условия. Собственно, что мы и увидели. Поэтому, на самом деле, это больше не об уязвимости, а о качественно спланированной операции. Был выбран очень правильный подход и было попадание именно в нужные места, которое привело к таким последствиям.

Уничтожение Ту-22М3 — это не об уязвимости самолета, а о качественно спланированной операции Фото: Telegram

А как так случилось, что часть ядерной триады РФ на стратегической авиабазе стоит незащищенной под открытым небом? Возможно ли как-то защитить самолеты от таких атак?

Аэродромы, на которых базируется российская авиация, были построены в советское время и они находились глубоко в тылу, то есть за третьей линией противовоздушной обороны — и это не предусматривало строительство каких-то укрытий. Мы видим, что сейчас они уже ставят самолеты в капониры — земляные насыпи вокруг самолета. Если вы помните, то в первых случаях они между самолетами клали шины.

Собственно, надо понимать, что такие аэродромы не рассчитаны быть где-то близко к линии боевых действий. Однако они должны быть под плотным прикрытием ПВО, а мы видим, что большинство ПВО находится на временно оккупированных украинских территориях. Поэтому у них есть большие пробелы, а во-вторых, атаки делаются благодаря БПЛА. Их обнаружение очень усложнено благодаря тому, что у них малая площадь, поэтому радиолокационные станции их не видят.

В итоге, самолеты базируются там с советских времен. Мы знаем, что "Энгельс" после подписания бумаг по сокращению стратегической авиации должен был быть аэродромом для хранения стратегической авиации, который может иметь ядерные ракеты. Вопрос исторического размещения.

Авиабаза "Энгельс" была глубоким тылом, поэтому стратегические бомбардировщики стояли под открытым небом Фото: Схемы

Сегодня (интервью записывалось 30 августа — Ред.) мы стали свидетелями очередной ракетной атаки со стороны РФ. Насколько снижается российская способность наносить удары после потерь двух Ту-22?

Авиационный каннибализм — это реальность, в которой находится российская авиация. Если говорить о потере двух самолетов, то это безвозвратная потеря, а если брать те, что получили повреждения, то это два новых донора. Почему так? Учитывая те фото, что мы видели, самолеты невозможно восстановить. По крайней мере, это экономически будет невыгодно сделать. Далее: РФ не строит новые Ту-22М3, то есть на замену двух уничтоженных и двух поврежденных самолетов не придет четыре новых самолета. Все, что у них есть — наследство советских самолетов, которое постепенно уменьшается. Это происходит или за счет ошибок экипажа, или френдлифаера. Из открытых источников мы знаем, что с 2016 года они потеряли около 5 самолетов Ту-22М3 из-за действий экипажей. А тут еще и попадание БПЛА.

Что касается изменения операций, то, скорее всего, они продолжат ракетные атаки, но будут вылетать меньшими группами и дальше будут использовать старый Ту-95МС.

Ту-95МС — это самый старый самолет среди тройки стратегических бомбардировщиков?

Да, он, чтобы вы понимали, появился еще во времена Сталина. Они примерно рядом идут с американским B-52.

На модернизацию одного B-52 США тратят около 11 млрд долларов Фото: Getty Images

Раз мы затронули вопрос B-52, то известно, что Воздушные силы США планируют эксплуатировать самолеты 100 лет. Есть ли у РФ возможности для модернизации собственной линейки авиации?

Соединенные Штаты не только модернизируют и улучшают, но и строят новые самолеты, например, B-21. Это в дополнение к модернизации B-52, но она очень дорогостоящая. На один самолет они тратят в среднем 11 млрд долларов. Есть ли потенциал к модернизации Ту-160, или Ту-22? Да, есть, но будут ли для этого деньги, возможности и технологии? Я в этом сомневаюсь. Россия со времен развала СССР не создала ни одного нового самолета стратегической авиации. Здесь вопрос идет к техническим специалистам. У них еще с советских времен есть проблемы с двигателями. Они громче, больше топлива съедают, поэтому там куча вопросов. Мы видим, что у них есть проблемы даже с гражданской авиацией. Вряд ли они смогут что-то сделать. Плюс западные санкции, но они только сейчас начинают работать, потому что на самом деле только после полутора лет мы увидели отказ от эксплуатации Boeing или Aerobus и других самолетов. У них нет возможности их ремонтировать. Но за этим надо смотреть, потому что, как и в Советском Союзе, "ребята с чемоданами" летали, летают и будут летать. Это очень сложно как-то ограничить.

"Самолеты-Франкенштейны" и "вдоводелы" — какие проблемы есть с Ту-22М3

Известно ли что-то о состоянии российских самолетов, которые были повреждены благодаря атаке БПЛА в конце 2022 года? И насколько "каннибализм" отражается на техническом состоянии самолета, что будет, если из трех самолетов составить один?

Получается "Франкенштейн"(смеется). Если вспомнить об атаке А-50 в Беларуси, то тогда они активно рассказывали, что ничего не произошло. Они показали "абсолютно целый" самолет, но почему-то он с перекрашенными антеннами взлетал по взлетной полосе.

Если вспомнить Ту-22, то тогда мы видели довольно много фото с поврежденным хвостовым оперением. Мы увидели, что попадание было, его даже признали в РФ. Но вот с того самого случая мы не услышали ни одного заявления о восстановлении: "Вот мы молодцы, справились". Они просто замалчивают. Информация может быть засекреченной, но учитывая то, что они ничего об этом не говорят, то, скорее всего, они стали на базу сохранения и уже оттуда из них тянут самые актуальные и нужные детали.

В РФ до сих пор молчат о состоянии поврежденного Ту-22, что может свидетельствовать о том, что он отправился на стоянку для разбора на детали Фото: Военное обозрение

Проблема Ту-22 заключается в том, что они есть в разных сериях. Некоторые детали от одного самолета могут не подходить к другому, несмотря на то, что это серийное производство. Здесь еще тот конструктор Lego.

То есть так же, как и с российскими танками: модель одна, но куча версий и одна деталь не подойдет к другой…

Абсолютно. Было очень много серий Ту-22. Они в разное время выпускались, были разные доработки, так же "всушка" (вспомогательная силовая установка) — она тоже может не подходить на другой самолет. Там довольно интересная ситуация. "Гении Кулибины" советской инженерии делали очень странные вещи, каким-то странным образом они летали, работали. Поэтому надо в этом разбираться.

Сколько в строю у РФ есть самолетов стратегической авиации? Если говорить не на бумаге, а по факту.

Если говорить о Ту-22 и Ту-160, то известный альманах Flight Global дает такие цифры: 2023 год — 59 Ту-22М3 и 15 Ту-160. На 2022 год — 66 Ту-22М3. По данным ГУР, у РФ есть 27 Ту-22М3. По моему мнению, самолетов, которые могут полностью выполнить боевую задачу, связанную с дальним перелетом и пуском ракет, а не имитацией пусков, есть не более 12 единиц Ту-22М3 или 5-6 Ту-160. Ту-160 они вообще почти не используют, его применяли один или два раза за все это время. Враг их спрятал очень далеко, потому что понимает, что они ими не могут рисковать. Ту-95 закончится ресурс, Ту-22, но этот (Ту-160 — ред.) они еще берегут.

А в чем тогда смысл во время массированных обстрелов использовать 5-6 самолетов и запускать с них по одной ракете?

Самолет Ту-22М3 может одновременно нести до трех ракет Х-22 или Х-32. Вполне логично было бы действительно запускать два самолета: отстрелялись и вернулись. Но есть сопутствующие потребности при выполнении такой задачи: во-первых, нужны самолеты, чтобы создать большую ударную группу, во-вторых, одновременно происходят как боевые, так и учебные вылеты. И главное — с целью предотвращения авиационных инцидентов и летно-технических характеристик Ту-22М3 рекомендовано выполнять полеты только с одной ракетой — или под фюзеляжем, или на крыле. За определенное время эксплуатации самолета было решено, что это самый безопасный вариант эксплуатации. Можно даже загуглить и увидеть это.

Ту-22М3 с одной ракетой под крылом Фото: Википедия

А что может произойти в случае максимальной загрузки ракетами?

Там проблемы с управлением. Если вернуться чуть дальше в историю Ту-22, а не Ту-22М3, то у него были большие проблемы с управлением. Летчики между собой называли его "Вдоводел", потому что много экипажей погибало. Поэтому те недоработки, которые были раньше, сейчас потихоньку где-то начинают вылезать.

В РФ неоднократно писали, что модернизированный и восстановленный Ту-160 "Белый Лебедь" проходит испытания. Может ли РФ их производить и модернизировать и есть ли такая возможность с Ту-22 и Ту-95?

Я не верю в возобновление производства самолетов Ту-160. Скорее всего, речь идет о частичной модернизации, но и то, скорее, о капитальном ремонте. В этом уже есть потребность по ресурсам самолетов. Кстати, все Ту-160, которые есть у России, — были переданы из Украины. В то время, когда их передавали и когда были подписаны документы по уничтожению некоторых самолетов, мы знаем, что резались самолеты, которые имели больше всего ресурса в запасе. Все старые получила Россия. Так вот, в основном это ремонт и попытка догнать время в плане авионики. Это все прогрессирует и поэтому надо нарабатывать.

Ту-22М3 — есть модификация Ту22-М3М. Программа такая есть, но здесь возникает вполне логичный вопрос: Ту-22 прошел несколько этапов модернизации с советских времен — Ту-22М, Ту-22М0, Ту-22М1, Ту-22М2, М3 и даже М4. Они происходили с 1960-х годов до развала СССР. Менялись двигатели воздухозаборники, были изменения в агрегатах управления и так далее, каждый раз был почти новый самолет. Это то, о чем мы уже говорили, каждая модель отличается от другой. Сейчас РФ заявляет о глубокой модернизации Ту-22М3М, но забыв о довольно перспективном на 1990-е годы М4. Он имел лучший двигатель и лучше по планеру. Однако этот образец есть только в одном экземпляре, и тот находится в музее Дягилево. Поэтому им подходит выражение "имеем то, что имеем". Они модернизируют то, что имеют, новые не умеют выпускать, а со старыми пытаются как-то что-то сделать. То же самое было с Ту-95, который модернизировали до версии Ту-95МС, чтобы он мог нести ракеты Х-101, Х-555. Все это — попытки поспеть за временем.

Музейный проект модернизации Ту-22М4

Почему в РФ смогли сохранить производство "Сушек" и "МиГов", но не смогли сохранить производство стратегических бомбардировщиков?

Стратегическая авиация требует больших бюджетных расходов. Если не ошибаюсь, то содержание одного самолета Ту-160 стоит около 3 млрд долларов в год, что-то такое. Около такой цифры. Собственно, это одна из причин, почему Украина от них отказывалась, потому что это большая куча денег. Хотя Ту-160 можно было бы использовать как нашу "Мрию" — для запуска спутников или космических самолетов. Вообще дальняя авиация России после развала СССР пришла в упадок. У меня была возможность побывать во Владивостоке. Я видел эти заброшенные аэродромы, эти заброшенные самолеты. Они в какой-то момент начали их уничтожать, а дальше потеряли очень много времени. Хотя у них и есть завод в Казани, который ремонтирует и строит Ту-160, но все равно у них просто разрыв по "кэшфлоу", как говорят бухгалтеры, плюс они потеряли очень много времени. Поэтому и догнать это будет очень сложно.

F-16 и не только. Чем помогут западные истребители

Что будет, когда будут у нас F-16 — стратегическая авиация как не залетала, так и не будет залетать. И ожидать, что F-16 собьет какую-то "Тушку", не стоит, потому что у нас есть определенные ограничения от наших западных партнеров, к сожалению.

F-16 позволит нам выравнять шансы в воздухе и закрыть некоторые вопросы. Мы обезопасим себя от управляемых авиабомб, самолеты не смогут подлетать так близко. Далее — вертолеты тоже не смогут. Если американцы предоставят нам ракеты, аналогичные Storm Shadow, то мы сможем живо отрабатывать. У нас есть уже американские ракеты на Су-24 AIM-120. Они перестраивали для этого наши самолеты, а на F-16 они будут устанавливаться так. Если говорить вообще о помощи по самолетам, то было бы круто, если кроме F-16 нам дали еще несколько типов самолетов.

Некоторые говорят, что F-16 очень требователен к взлетной полосе, но на самом деле достаточно прочистить ее перед взлетом и посадкой, говорит Анатолий Храпчинский Фото: Flickr

Gripen, например?

Я обеими руками за "Грифон", потому что в Швеции есть такая прикольная вещь в доктрине, что самолет должен быть военным. Он должен уметь приземляться где угодно. Вопрос инфраструктуры отпадает, хотя и F-16 не прихотлив по сути. Там рассказывают, что нужна идеальная полоса без единой выбоины, но там вопрос только к тому, что воздухозаборник находится очень низко, надо просто вовремя продувать взлетную полосу.

Если говорить об изделии SAAB, то у нас уже есть договоренности о получении Storm Shadow. Если у нас есть несколько самолетов, которые могут выпускать эти ракеты, то если у нас будет 10-15 Gripen, которые могут запускать их тоже, то, извините, в Крыму будет "бавовна" каждые 24 часа. Только были бы ракеты.