"Почему так медленно?": Кулеба призвал критиков контрнаступления ВСУ "заткнуть рты" (видео)

По словам главы МИД, украинские военные ежедневно рискуют жизнью, пока диванные эксперты и журналисты в информационном пространстве пишут о медленном продвижении на фронте.

Related video

О том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет как-то медленно или не так, пишут исключительно диванные эксперты и журналисты. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона 4 сентября.

По его словам, официальное мнение министров других государств, которые являются союзниками Украины, кардинально отличается. Они не считают, что украинские защитники продвигаются медленно. Кроме того, дипломат отметил, что военные заслуживают намного больше уважения.

"Когда мы говорим с моими коллегами, министрами, которые получают официальную информацию от своих военных, своей разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий относительно развития украинского контрнаступления. Никто не спрашивает: "А чего так медленно?". Наоборот все сфокусированы на том, "а что еще мы можем сделать, чем помочь". Зато когда заглядываешь в информационное пространство, то у всех только один вопрос: "А почему все так медленно?", – говорится Дмитрий Кулеба.

В связи с этим он еще раз повторил свою резонансную фразу о том, что критикам украинского контрнаступления стоило бы "закрыть рот". Ведь когда кто-то сидит на диване в теплой квартире и рассказывает ВСУ как надо воевать — это не совсем уместно. Защитники жертвуют собой, чтобы у людей была полноценная жизнь.

"Мы знаем, какой подвиг ежедневно совершают наши солдаты. Они заслуживают уважения. И министры это понимают, и они подобные глупости не говорят. А журналисты, комментаторы и диванные эксперты рассказывают, как медленно идет наступление", – подытожил дипломат.

Напомним, 31 августа сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в восторге от контрнаступления ВСУ. Он считает, что ВСУ снова превосходят все ожидания, хотя еще в 2022 году многие эксперты не верили, что Украина сможет выстоять в войне с РФ и несколько дней.