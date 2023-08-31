"Снова превзошли ожидания": Столтенберг в восторге от контрнаступления ВСУ

По словам генсека НАТО, еще в 2022 году многие эксперты не верили, что Украина сможет выстоять в войне с РФ и несколько дней. Теперь же ВСУ показывают свою эффективность и освобождают новые территории.

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Украинцы снова превзошли все ожидания, когда речь заходит о контрнаступлении ВСУ. Бойцам удается продвигаться вперед. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN 30 августа.

По его словам, если проследить за полем боя, то можно увидеть, что Вооруженным силам Украины удается постепенно возвращать под свой контроль территории и они оттесняют российских оккупантов как можно дальше.

"Способны прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям, и поэтому сейчас еще важнее поддерживать их. Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину", — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года многие эксперты считали, что Украина сможет простоять всего несколько дней или недель, после чего ей придется сдаться или пойти на условия Российской Федерации. Однако, украинцы уже освободили север, Киев, восток, Харьков, Херсон, и много территорий на юге.

"И теперь они достигают еще больших успехов", — добавил Йенс Столтенберг.

Впереди предстоит еще тяжелый путь к победе, но успехи ВСУ лишь набирают оборотов. Союзники по НАТО постоянно ведут диалог о том, как проходит контрнаступление и какая еще помощь требуется Украине.

К примеру, зашла речь про системы ПВО, которые были переданы Украине партнерами. Они доказали свою эффективность, а украинцы научились умело ими управлять.

Напомним, 30 августа сообщалось, что в Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ и вновь заговорили о поставках ATACMS. Украинские военные медленно, но продвигаются вперед на поле боя, отражая масштабные атаки российских оккупантов.