В Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ и вновь заговорили о поставках ATACMS (видео)

По словам спикера американского ведомства Сабрины Сингх, украинские военные медленно, но продвигаются вперед на поле боя, отражая масштабные атаки ВС РФ.

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки прокомментировало то, как продвигается контрнаступление Вооруженных сил Украины. Активные бои на фронте приносят свои плоды. Об этом рассказала спикер Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга с журналистами 29 августа.

По ее словам, Вашингтон следит за ситуацией в Украине и контрнаступлением ВСУ. Бойцы медленно продвигаются вперед, как она отметила, и продолжают отражать российские атаки.

Журналисты после этого задали вопрос спикеру Пентагона, не планируют ли Соединенные Штаты Америки все же отправить в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, в которых она так нуждается. Спикер не смогла ответить на этот вопрос, ведь не обладает обновленной информацией.

"Я не имею новостей по ATACMS. Но знаю, как украинцы используют HIMARS (РСЗО) и Storm Shadow (ракеты) с невероятным эффектом на поле боя, но у меня нет объявлений по ATACMS", – заявила Сабрина Сингх.

Отдельно представительница Пентагона высказалась про финансирование военной помощи для Украины на 2024 год. В Вашингтоне убеждены, что денег должно хватить на все потребности Украины, а запас средств на 2023 год и вовсе еще не иссяк.

"Но, как вы знаете, поступил запрос на дополнительные средства. И мы надеемся, что Конгресс одобрит дополнительный пакет для Украины", — добавила Сабрина Сингх.

Напомним, 30 августа сообщалось, что контрнаступление ВСУ продолжается, бойцы заняли новые позиции на нескольких направлениях. Бойцам Сил обороны удалось поднять украинский флаг на левом берегу Херсонской области, а вот к востоку от Новопрокоповки Запорожской области зафиксирована пехота ВСУ, то есть украинцы продолжают продвижение вперед.