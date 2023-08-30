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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Контрнаступление ВСУ продолжается, бойцы заняли новые позиции на нескольких направлениях, — DeepState (карты)

ВСУ, украинские бойцы, военные, Силы обороны, карта боевых действий
Что изменилось на фронте за сутки

К востоку от Новопрокоповки Запорожской области зафиксирована пехота Сил обороны, что может свидетельствовать о возможном успехе ВСУ глубже на юг. На левом берегу Херсонщины бойцы подняли украинский флаг.

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За вторник 29 августа зафиксированы изменения на линиях соприкосновения. Об этом сообщили в аналитическом Telegram-канале DeepState.

Вооруженные силы Российской Федерации развернули новую массированную атаку на высоту 190.8 на Сватовском оттенке.

"Часть позиций удалось Силам Обороны отбить, но враг вплотную подошел к высоте при поддержке танков, которые безнаказанно подходят через переправы", — говорилось в сообщении.

Отметили, что оккупанты пытаются достичь хоть какого-то успеха у Синьковки, Новоегоровки и в Серебрянском лесничестве, но "воз ныне там".

Карта боевых действий, Сватовский оттенок Fullscreen

На Бахмутском направлении продолжались боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки, их результат неизвестен.

Карта боевых действий, Бахмутское направление Fullscreen

На Авдеевском оттенке остается неизвестной ситуация с вентстволом шахты Трудовской. Возле Невельского продолжаются встречные бои 59 ОМПБр.

Карта боевых действий, Авдеевский оттенок Fullscreen

На Бердянском оттенке в районе села Приютное ВСУ не удалось закрепиться возле садов, находящихся возле села, однако под контроль наших бойцов перешел лес. Оккупанты пытаются отбить позиции.

Карта боевых действий, Бердянский оттенок Fullscreen

На Запорожском участке западнее Вербового продолжаются бои. К востоку от Новопрокоповки была зафиксирована украинская пехота, что может свидетельствовать о возможном успехе ВСУ глубже на юг.

Карта боевых действий, Запорожский оттенок Fullscreen

На Беломосковском, Сиверском, Белгородском и Таврическом оттенках без изменений. Однако на Дачах, что между Антоновкой и Алешками, подняли украинский флаг.

Карта боевых действий, село Дачи Fullscreen

"Фиксируем рост влияния на активность фронта зэков-шойгистов. Согласно перехватам, их планируют утилизировать в боях из-за поддержки Пригожина", — добавили в сообщении.

Напомним, 30 августа командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что оккупанты наступают на Купянско-Лиманском направлении. На Бахмутском направлении ВС РФ пытаются вернуть утраченные позиции.

В отчете Института изучения войны за 29 августа сообщили, что ВСУ продвинулись на 5 км на восток от Работино на западе Запорожской области.