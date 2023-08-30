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Контрнаступ ЗСУ триває, бійці зайняли нові позиції на кількох напрямках, — DeepState (карти)

ЗСУ, українські бійці, військові, Сили оборони, карта бойових дій
Що змінилося на фронті за добу

На схід від Новопрокопівки Запорізької області зафіксовано піхоту Сил оборони, що може свідчити про можливий успіх ЗСУ глибше на південь. На лівому березі Херсонщини бійці підняли український прапор.

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За вівторок 29 серпня зафіксовано зміни на лініях зіткнення. Про це повідомили в аналітичному Telegram-каналі DeepState.

Збройні сили Російської Федерації розгорнули нову масовану атаку на висоту 190.8 на Сватівському відтінку.

"Частину позицій вдалося Силам Оборони відбити, але ворог впритул підійшов до висоти за підтримки танків, які безкарно підходять через переправи", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що окупанти намагаються досягнути хоч якогось успіху біля Синьківки, Новоєгорівки та у Серебрянському лісництві, але "віз нині там".

Карта бойових дій, Сватівський відтінок Fullscreen

На Бахмутському напрямку тривали бойові дії в районі Кліщіївки та Андріївки, їх результат невідомий.

Карта бойових дій, Бахмутський напрямок Fullscreen

На Авдіївському відтінку залишається невідомою ситуація з вентстволом шахти Трудівської. Біля Невельського продовжуються зустрічні бої 59 ОМПБр.

Карта бойових дій, Авдіївський відтінок Fullscreen

На Бердянському відтінку в районі села Приютне ЗСУ не вдалося закріпитися біля садів, що знаходяться біля села, проте під контроль наших бійців перейшов ліс. Окупанти намагаються відбити позиції.

Карта бойових дій, Бердянський відтінок Fullscreen

На Запорізькому відтінку західніше Вербового продовжуються бої. На схід від Новопрокопівки було зафіксовано українську піхоту, що може свідчити про можливий успіх ЗСУ глибше на південь.

Карта бойових дій, Запорізький відтінок Fullscreen

На Біломосковському, Сіверському, Білгородському та Таврійському відтінках без змін. Проте на Дачах, що між Антонівкою та Олешками, підняли український прапор.

Карта бойових дій, село Дачі Fullscreen

"Фіксуємо ріст впливу на активність фронту зеків-шойгістів. Згідно з перехопленнями, їх планують утилізувати в боях через підтримку Пригожина", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що окупанти наступають на Куп’янсько-Лиманському напрямку. На Бахмутському напрямку ЗС РФ намагаються повернути втрачені позиції.

У звіті Інституту вивчення війни за 29 серпня повідомили, що ЗСУ просунулися на 5 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області.