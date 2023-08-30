ВСУ продвинулись в районе Работино почти на 5 километров, — ISW (карта)

Освобожденное село Работино находится возле трассы на Токмак, которая является важной российской наземной коммуникацией. Оккупанты могут начать перебрасывать большое количество резервов в этот район, что будет свидетельствовать о том, что ВС РФ "обеспокоены уязвимостью" своих позиций.

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Вооруженные силы Украины продвинулись на восток от Работино на западе Запорожской области и продолжили удерживать свои позиции в городе. Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW) за 29 августа.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что ВСУ достигли успехов в направлении Новоданиловки, что в 4 км к юго-востоку от Орехова, и Вербового — 16 км к юго-востоку от Орехова. Кроме этого, украинские бойцы продвинулись на юг от Бахмута и юго-восток от Работино примерно на 5 км согласно геолокационным кадрам, опубликованным 29 августа. В Генштабе ВСУ отметили, что ВСУ вели наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

По словам Штупуна, ВСУ продолжают удерживать позиции и принимать стабилизационные меры в Работино. Аналитики считают, что его комментарий мог быть попыткой контекстуализировать заявление заместителя министра обороны Анны Маляр от 28 августа, которая заявила, что украинские бойцы освободили Работино.

Российские источники сообщали, что ожесточенные бои все еще продолжаются на южной окраине города. Тогда как североосетинские добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания" заявляли, что в Работино снизилась интенсивность боев, однако центральная часть села все еще остается под контролем. Российский военкор рассказал, что части 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии отражают атаки ВСУ к востоку от Работино, ближе к Вербовому.

28 августа Александр Штупун сообщил, что в Работино ВСУ проводят разминирование территории. По его словам, украинские бойцы могут стянуть больше войск в район Работино и иметь больше возможностей для маневрирования. В частности, село находится вблизи трассы на Токмак, которая является важной российской наземной коммуникацией. Российский военкор предположил, что оккупанты могут перебрасывать значительное количество резервов в этот район, что может свидетельствовать о том, что ВС РФ "обеспокоены уязвимостью" своих позиций. Другой военкор сообщил, что российские военные хотят исчерпать украинский наступательный потенциал, привлекая ВСУ к боевым действиям в Работино.

Напомним, 28 августа Минобороны подтвердило, что украинские войска освободили Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед. По словам заместителя министра Анны Маляр, южное направление является основным для украинских защитников во время контрнаступления.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады рассказали о боях за Работино в Запорожской области. Также освобождение села Работино дает возможность организовать наступление на Токмак.