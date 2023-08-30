У Пентагоні оцінили контрнаступ ЗСУ і знову заговорили про постачання ATACMS (відео)

За словами речницi американського відомства Сабріни Сінгх, українські військові повільно, але просуваються вперед на полі бою, відбиваючи масштабні атаки ЗС РФ.

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Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки прокоментувало те, як просувається контрнаступ Збройних сил України. Активні бої на фронті приносять свої плоди. Про це розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу з журналістами 29 серпня.

За її словами, Вашингтон стежить за ситуацією в Україні та контрнаступом ЗСУ. Бійці повільно просуваються вперед, як вона зазначила, і продовжують відбивати російські атаки.

Журналісти після цього поставили запитання речниці Пентагону, чи не планують Сполучені Штати Америки все ж таки відправити в Україну далекобійні ракети ATACMS, яких вона так потребує. Спікерка не змогла відповісти на це запитання, адже не володіє оновленою інформацією.

"Я не маю новин щодо ATACMS. Але знаю, як українці використовують HIMARS (РСЗВ) і Storm Shadow (ракети) з неймовірним ефектом на полі бою, але в мене немає оголошень щодо ATACMS", — заявила Сабріна Сінгх.

Окремо представниця Пентагону висловилася про фінансування військової допомоги для України на 2024 рік. У Вашингтоні переконані, що грошей має вистачити на всі потреби України, а запас коштів на 2023 рік і зовсім ще не вичерпався.

"Але, як ви знаєте, надійшов запит на додаткові кошти. І ми сподіваємося, що Конгрес схвалить додатковий пакет для України", — додала Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що контрнаступ ЗСУ триває, бійці зайняли нові позиції на кількох напрямках. Бійцям Сил оборони вдалося підняти український прапор на лівому березі Херсонської області, а ось на схід від Новопрокопівки Запорізької області зафіксовано піхоту ЗСУ, тобто українці продовжують просування вперед.