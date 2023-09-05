Корабельные пушки на российских МТ-ЛБ оказались хламом, — Forbes (видео)

25-мм пушки не стабилизированы, поэтому даже если машина имеет хорошую оптику, то она не имеет смысла. После каждого выстрела надо наводиться заново.

Related video

На российские тягачи МТ-ЛБ-2М-3 установили 80-летние корабельные пушки. Оказалось, что они оказались ненужным хламом. Об этом сообщает Forbes.

Большие потери у российских войск средств ПВО и машин для пехоты заставили ВС РФ импровизировать. Но теперь появилось видео результатов разработки. МТ-ЛБ-2М-3 ведет стрельбу из пушек свыше 25-мм и из него стало ясно, что это абсолютно непригодная к использованию машина.

Пушка башни 2М-3 1950-х годов абсолютно нестабилизирована. Отдача от первого выстрела настолько велика, что вероятнее всего все последующие снаряды будут лететь далеко от цели. В издании отмечают, что даже если машина имеет качественную оптику, то это нивелируется отсутствием стабилизации. Потому что даже если цель и можно будет увидеть на большом расстоянии, то как ее поразить, если после первого выстрела надо снова наводиться.

Также наводится пример, что американские танки M1 Abrams настолько продвинулись в стабилизации основной пушки, что он может поражать цель на расстоянии до почти 5 км со скоростью до 10 выстрелов в минуту, но при этом ехать по местности со скоростью 60 км/ч.

Напомним, 11 августа оккупанты применили на юге РСЗО А-22 от десантных кораблей "Зубр" на МТ-ЛБ.

14 июля в РФ установили 100-мм противотанковую пушку на МТ-ЛБ, чтобы стать мобильной.