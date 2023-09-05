"Давали возможность богатеть": Путин находится 23 года у власти в РФ благодаря Западу, — Данилов

По словам секретаря СНБО, западные демократии способствовали тому, чтобы вторжение РФ в Украину в 2022-м году стало возможным.

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Президент России Владимир Путин находится у власти 23 года благодаря Западу. На протяжении многих лет у Кремля была возможность обогащаться. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности 5 сентября.

По его словам, Путин – человек, который убил 500 детей в Украине, а потому с ним нельзя вести переговоры и идти ему на уступки.

"Человек, убивший 500 детей в 21 веке должен сидеть за решеткой, а вы говорите, что с ним нужно вести переговоры? О каких-то коридорах? О каких-то удобрениях? Вы о чем говорите?", – спросил Данилов.

Он отметил, что украинский народ будет сражаться с российским агрессором столько, сколько потребуется. Однако, по словам секретаря СНБО, демократии Запада слабо реагируют на действия России. Более того, они даже способствовали тому, чтобы вторжение РФ в Украину в 2022-м году стало возможным.

"Эта мерзость [Владимир Путин, — ред.] находится у власти, благодаря Западу, уже 23 год. Когда он делал все, что не вписывалось в демократические рамки, ему давали возможность богатеть", – заявил Данилов.

Он также сказал, что желание идти на уступки и слабая политика могут привести к тому, что автократические режимы захватят власть во всех странах.

Киевский форум безопасности

Напомним, что Данилов также говорил, что мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина контролировали спецслужбы РФ. По его словам, между российскими спецслужбами продолжаются сильные конфликты, что и приводит к различным беспорядкам внутри страны.