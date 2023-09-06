Футбол вместо дронов: в Украине потратят 400 млн грн на ремонт стадионов, — СМИ

Чиновники из Волынской и Львовской областей хотели бы потратить по 100 млн грн на спортивные сооружения. В 2022 году стройработы поставили на "паузу", а уже в 2023 году расходы стремительно рванули вверх.

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Украинские чиновники готовы потратить почти полмиллиарда гривен на ремонт стадионов, расположенных в западных и северных областях Украины. Расследователи изучили предысторию каждого сооружения и ход выделения средств. В поле зрения не попал стадион в Бару, по которому Винницкая ОГА привела два "сверхбыстрых тендера" на общую сумму 56 млн грн. Однако на портале "Трибуна" рассматривают ситуацию в других местах, которые якобы нуждаются в восстановлении.

Расследователи рассмотрели расходы на восемь спортивных сооружений. В своеобразном рейтинге видно, что самая скромная сумма — 12 млн грн — пойдет во Львов, а больше всего — 145 млн грн — на Волынь. Впрочем, суммарные расходы Львовщины сопоставимы с Волынью — равны 115,3 млн грн.

Местные власти планируют реконструкцию следующих стадионов:

Центральный городской стадион в Киверцах в Волынской области — 145 млн грн; Спортивный стадион имени Олега Русина в Новояворовске во Львовской области — 90 млн грн; Житомирский центральный стадион — 69,9 млн грн; стадион ДЮСШ "Смена" в Киеве — 44,2 млн грн; многофункциональный стадион "Авангард" в Ровно — 28,6 млн грн; Центральный стадион им. Евгения Смука в Яворове во Львовской области — 23,3 млн грн; футбольное поле на стадионе "Тиса" в пгт Буштино в Закарпатской области — 14,6 млн грн; футбольный стадион "Арена Львов" — 12 млн грн.

Государственные закупки: детали расходов на стадионы

Центральный городской стадион в Киверцах нуждается сразу в двух тендерах. Один — на 72,5 млн грн — на ремонт футбольного поля. Второй — на 72,5 млн грн — на восстановление беговых дорожек.

Центральный городской стадион в Киверцах

Спортивный стадион имени Олега Русина перестроят полностью — строительные работы продлятся вплоть до 2025 года. В рамках заказа построят теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, обновят беговые дорожки и тому подобное.

Спортивный стадион имени Олега Русина

Житомирский центральный стадион: городские власти объявили тендер, победитель которого должен полностью обновить спортивный комплекс — от беговых дорожек до освещения.

Житомирский центральный стадион

Стадион ДЮСШ "Смена" в Киеве — планировалось, что здесь отремонтируют фасад, освещение, отопление и построят укрытие. Причем тендер выиграла компания, которую поймали на злоупотреблениях на постройке укрытий в столице.

Стадион ДЮСШ "Смена" в Киеве

Многофункциональный стадион "Авангард" в Ровно на 28 млн грн готовили к отопительному сезону в 2022 году. После завершения работ Госаудитслужба заявила, что потребностей в этих расходах не было.

Многофункциональный стадион "Авангард" в Ровно многофункциональный стадион "Авангард

Центральный стадион им. Евгения Смука в Яворове — здесь планировали ремонтировать только трибуну, однако в итоге восстановили беговые дорожки, закупили оборудование, отремонтировали травяное покрытие.

Центральный стадион им. Евгения Смука в Яворове

Футбольное поле на стадионе "Тиса" в пгт Буштино будут обновлять вместе с трибунами, освещением и ограждением, свидетельствуют данные"Прозоро". При этом Бурштынский сельсовет сообщил СМИ, что начали ремонт еще в 2021 году и только теперь возобновили.

Футбольное поле на стадионе "Тиса" в пгт Буштино

Футбольный стадион "Арена Львов" — в свое время на это сооружение потратили 2,9 млрд грн (или 375 млн долл.), готовя к проведению чемпионата Евро-2012. При этом львовские чиновники утверждают, что строительство провели некачественно, поэтому нужно постоянно ремонтировать. Например, протекает перекрытие, уничтожается оборудование. Поэтому объявили тендер на проведение ремонта пола на сумму 12 млн грн.

Футбольный стадион "Арена Львов"

Напоминаем, летом 2023 года общественность обратила внимание на государственные закупки, которые проводят чиновники в разных регионах Украины. В частности, Фокус выяснил, что их интересовали барабаны за более чем 1 млн грн, сковородка за 700 тыс. грн и пароварка 400 тыс. грн. Чтобы такого больше не происходило, в Верховной Раде сформировали специальную комиссию, которая будет следить за адекватностью потребностей местных чиновников.