Обстрел Константиновки: погибли 16 человек, более 20 зданий разрушены и повреждены (фото)

В результате попадания снарядов в торговых павильонах загорелся пожар. 31 человек получил ранения различной степени тяжести.

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Российские оккупанты обстреляли город Константиновка в Донецкой области. Снаряд попал в людное место — территорию местного рынка. По факту обстрела Донецкая областная прокуратура открыла уголовное производство.

В результате обстрела погибли 16 человек. По меньшей мере 31 человек получил ранения различной степени тяжести, гражданам оказывается неотложная медицинская помощь.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Обстрел произошел около 14:00 часов дня 6 августа. В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 известно о 16 погибших.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар ВС РФ по Константиновке в Донецкой области. По его словам, миру нужно помнить, что когда он хочет иметь дела с чем-то российским, он закрывает глаза на реальность, а именно на "наглость зла, дерзость подлости.

Ранее сообщалось, что днем 6 сентября российские оккупанты город Константиновка Донецкой области.