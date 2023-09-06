Ночная атака ВС РФ: обломки упали на гипермаркет, уже разрушенный россиянами из танка (фото, видео)

В марте 2022 года российские оккупанты нанесли танковый удар по магазину в Киевской области. Через два месяца он должен был снова открыться, но ночью на территорию предприятия упали обломки вражеской ракеты.

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Ночью ВС РФ осуществили комбинированную атаку на Одесскую и Киевскую области. О ее последствиях 6 сентября сообщил в соцсетях министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Спасатели работали на местах обстрелов в Измаильском районе Одесской области. К сожалению, есть погибший — работник одного из предприятий", — написал он.

На Киевщине в результате падения обломков вражеских ракет возникли пожары в Фастовском и Бучанском районах.

"Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорания. Жертв и пострадавших нет", — добавил глава МВД.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Ночная атака на Киевщину: россияне попали в гипермаркет, который ранее разрушили

6 сентября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировала на территории торгового предприятия пожар, вызванный падением обломков. Это подтвердила пресс-служба ведомства.

Название поврежденного предприятия не сообщается, но, по данным "Киев 24", речь идет о гипермаркете.

Журналисты проинформировали, что здание было закрыто на ремонт, и на его территории сгорели две единицы техники. Также взрывная волна повредила окна и фасад.

В СМИ отметили, что поврежденный ночью гипермаркет был разрушен ВС РФ в марте 2022 года. Тогда его обстреляли российские оккупанты из танка, но за более чем год здание восстановили. Ожидалось, что уже в ноябре магазин снова откроется.

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко добавил, что воздушная тревога в регионе продолжалась почти два часа, и в области работала ПВО.

"Попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", — написал он.

Чиновник также подтвердил, что обошлось без жертв. Он рассказал, что падение обломков вызвало возгорание травяного настила в нескольких населенных пунктах. Также обломки упали вблизи железнодорожного пути, но угроза отсутствует и на движение транспорта это не влияет.

Кравченко вспомнил и о пожаре на территории гипермаркета. Он отметил, что были уничтожены грузовик и экскаватор, а также частично повреждены помещения торгового заведения.

"Из-за падения обломков в одной из громад повреждены фасады зданий и частные автомобили. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в одной из многоэтажек, медицинском учреждении и отделе полиции", — сообщил руководитель ОВА.

Публикация Руслана Кравченко от 6 сентября Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 6 сентября российские силы атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Сообщалось, что в Одесской области в результате обстрела погиб работник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

В стране-агрессоре ночью также было неспокойно. Во вражеском Минобороны заявили об атаке БПЛА и обвинили в ней Украину. По словам губернатора Александра Богомаза, в Брянской области никто не пострадал.