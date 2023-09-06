Нічна атака ЗС РФ: уламки впали на гіпермаркет, вже зруйнований росіянами з танку (фото, відео)

У березні 2022 року російські окупанти завдали танкового удару по магазину у Київській області. За два місяці він мав знову відкритись, але вночі на територію підприємства впали уламки ворожої ракети.

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Вночі ЗС РФ здійснили комбіновану атаку на Одеську та Київську області. Про її наслідки 6 вересня повідомив у соцмережах міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники працювали на місцях обстрілів в Ізмаїльському районі Одеської області. На жаль, є загиблий — працівник одного з підприємств", — написав він.

На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих ракет виникли пожежі у Фастівському та Бучанському районах.

"Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Жертв та постраждалих немає", — додав голова МВС.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Нічна атака на Київщину: росіяни влучили у гіпермаркет, який раніше зруйнували

6 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала на території торговельного підприємства пожежу, спричинену падінням уламків. Це підтвердила пресслужба відомства.

Назва пошкодженого підприємства не повідомляється, але, за даними "Київ 24", йдеться про гіпермаркет.

Журналісти проінформували, що будівля була зачинена на ремонт, і на її території згоріли дві одиниці техніки. Також вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад.

У ЗМІ зазначили, що пошкоджений вночі гіпермаркет був зруйнований ЗС РФ у березні 2022 року. Тоді його обстріляли російські окупанти з танку, але за понад рік будівлю відновили. Очікувалось, що вже у листопаді магазин знову відкриється.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко додав, що повітряна тривога у регіоні тривала майже дві години, і в області працювала ППО.

"Влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано", — написав він.

Посадовець також підтвердив, що обійшлося без жертв. Він розповів, що падіння уламків спричинило загоряння трав’яного настилу у кількох населених пунктах. Також уламки впали поблизу залізничної колії, але загроза відсутня та на рух транспорту це не впливає.

Кравченко згадав і про пожежу на території гіпермаркету. Він зазначив, що були знищені вантажівка та екскаватор, а також частково пошкоджено приміщення торгового закладу.

"Через падіння уламків в одній із громад пошкоджено фасади споруд та приватні автівки. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та відділі поліції", — повідомив керівник ОВА.

Публікація Руслана Кравченка від 6 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня російські сили атакували Україну крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Повідомлялось, що в Одеській області внаслідок обстрілу загинув працівник агропідприємства. Він отримав важкі поранення та помер у лікарні.

У країні-агресорці вночі також було неспокійно. У ворожому Міноборони заявили про атаку БПЛА та звинуватили в ній Україну. Зі слів губернатора Олександра Богомаза, у Брянській області ніхто не постраждав.