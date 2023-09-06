Нова атака БПЛА на РФ: вибухи прогриміли у двох областях, — Міноборони

У російському оборонному відомстві відзвітували про нібито знищення безпілотників у Брянській і Бєлгородській областях. В атаці традиційно звинуватили Україну.

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У ніч на 6 вересня, територія Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомило Міністерство оборони Російської Федерації в Telegram.

За даними відомства, приблизно о 21:00 над Бєлгородською областю РФ протиповітряна оборона збила безпілотник.

Пізніше в Міноборони додали, що приблизно о 23:30 над територією Брянської області було знищено ще один БПЛА. В обох атаках російське міністерство звинуватило Україну.

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Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що регіон зазнав атаки дрона. Чиновник уточнив, що БПЛА було збито над Навлинським районом.

"Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — заявив Богомаз.

Місцева влада Бєлгородської області атаку не коментувала.

Нагадаємо, 4 вересня губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили України нібито атакували безпілотниками Клинцовську теплову електростанцію.

Ми також повідомляли, що 5 вересня Москва зазнала атаки дронів. За даними Міноборони РФ, у Московській, Тверській і Калузькій областях було збито дрони, які рухалися в напрямку російської столиці.