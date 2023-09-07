Вернулся на щите: на фронте погиб Герой Украины Андрей Орлов (видео)

Павший воин одним из первых вошел в Снигиревку и установил там украинский флаг. Президент Владимир Зеленский упомянул его имя, когда рассказывал об освобождении Херсонщины.

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На войне с российскими захватчиками погиб сержант Андрей Орлов. Орлов — разведчик, который установил украинский флаг в Снигиревке и получил звание Герой Украины. Ранее стало известно о гибели в боях под Бахмутом воина-крымлы Эдема Алиева — об этом рассказал 30 сентября Меджлис крымского-татарского народа. О смерти разведчика сообщила его мать Елена Орлова в Facebook.

Елена Орлова написала о гибели сына 6 сентября 2023 года. Женщина кратко сообщила: "Мой Сын, мой ребенок, мое все... на щите". Детали гибели разведчика 131 разведывательного батальона пока не известны.

В сети можно найти воспоминания об Андрее — о нем рассказала журналистка "5 канала" Анна Мирошниченко. В частности, утверждала, что он имел "бешеный драйв и бешеную энергию". Герой Украины во время 30-минутного общения заявил, что будет до последнего уничтожать врагов. Также Герой заверил, что с врагом не будет никаких переговоров.

Погибший воин Андрей Орлов: что известно

Андрей Орлов — сержант 131 разведывательного батальона в составе Сухопутных войск ВСУ. Воин участвовал в освобождении Херсонщины и в боях за Снигиревку Николаевской области. В частности именно он есть на кадрах установления украинского флага в этом населенном пункте.

После освобождения Херсона воин получил звание Герой Украины. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о нем в своем обращении от 14 ноября: заявил, что сержант проявил исключительную храбрость и эффективность.

В Facebook можно найти страницу Андрея Орлова — на нее ссылается Мирошниченко. Мужчина проживал в Полтаве, получил высшее образование в Полтавском педагогическом университете. Также указано, что до войны он успел поработать на двух местах работы — в "Метро" и "Нестле". Мать Героя — Elena Orlova Lezinskaya — работает в Полтавском областном госпитале для ветеранов войны.

Напоминаем, в июле 2023 стало известно о гибели снайпера из Хмельницкой области Владимира Ткаченко. Воин погиб под Кременной на Луганщине. Мужчина до войны был строителем, после вторжения РФ мобилизовался в ряды ВСУ.

Тем временем украинский блогер-миллионник Татьяна Коряк оскорбила вдову павшего героя Олега Адамовского. В частности, блогер заявила, что погибшие бойцы — это "мягко", которое никому не нужно.