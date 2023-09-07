СБУ разоблачила вражеских агитаторов: один из них призывал поднять флаг РФ над Хортицей (фото)

По данным СБУ, вражеских агитаторов задержали в Киеве и двух областях Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агитаторов, которые действовали в пользу Российской Федерации в Киеве, в Запорожской и Закарпатской областях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации следствия, они массово распространяли в социальных сетях призывы в поддержку противника и оправдывали их преступления в Украине. Злоумышленники распространяли ложную информацию о ситуации на фронте, дискредитировали Силы обороны, а также агитировали граждан Украины уклоняться от призыва в ряды ВСУ.

Целью таких действий был срыв мобилизационных мероприятий и дестабилизация в нескольких регионах нашего государства.

В Киеве действовал так называемый "исполнительный секретарь движения пацифистов", который на собственном Телеграмм-канале активно призывал жителей столицы избегать призыва и бежать за границу.

"Также фигурант рассылал иностранным дипломатам вымышленные справки о войне в Украине. В них использовал прокремлевские нарративы, дискредитирующие Силы безопасности и обороны. Такими действиями злоумышленник пытался испортить имидж нашего государства перед международными партнерами", — говорится в сообщении СБУ.

В Запорожье разоблачен специалист ИТ-сферы. Он публично призвал жителей региона поднять российский флаг над украинским островом Хортица.

На Закарпатье следователи Службы безопасности обнаружили, что настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП) на собственной странице в одной из соцсетей публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий и выкладывал изображения с запрещенной символикой коммунистического режима.

Сейчас по выявленным фактам продолжаются расследования. Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства преступлений, чтобы привлечь виновных к ответственности. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

СБУ разоблачила вражеских агитаторов Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Напомним, 5 сентября сообщалось, что СБУ разоблачила 5 новых схем уклонения от мобилизации. Спецоперации по задержанию подозреваемых, по данным силовиков, проводились в нескольких регионах Украины. По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования, а злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.