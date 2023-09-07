СБУ викрила ворожих агітаторів: один із них закликав підняти прапор РФ над Хортицею (фото)

За даними СБУ, ворожих агітаторів затримали у Києві та двох областях України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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Служба безпеки України (СБУ) викрила агітаторів, які діяли на користь Російської Федерації у Києві, в Запорізькій та Закарпатській областях. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, вони масово поширювали у соціальних мережах заклики на підтримку противника та виправдовували їхні злочини в Україні. Зловмисники поширювали неправдиву інформацію про ситуацію на фронті, дискредитували Сили оборони, а токож агітували громадян України ухилятися від призову до лав ЗСУ.

Метою таких дій був зрив мобілізаційних заходів та дестабілізація в декількох регіонах нашої держави.

У Києві діяв так званий "виконавчий секретар руху пацифістів", який на власному Телеграм-каналі активно закликав мешканців столиці уникати призову та втікати за кордон.

"Також фігурант розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують Сили безпеки та оборони. Такими діями зловмисник намагався зіпсувати імідж нашої держави перед міжнародними партнерами", — йдеться у повідомленні СБУ.

У Запоріжжі викрито фахівця ІТ-сфери. Він публічно закликав мешканців регіону підняти російський прапор над українським островом Хортиця.

На Закарпатті слідчі Служби безпеки виявили, що настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП) на власній сторінці в одній із соцмереж публікував матеріали, в яких ображав релігійні почуття вірян інших конфесій та викладав зображення із забороненою символікою комуністичного режиму.

Наразі за виявленими фактами тривають розслідування. Слідчі СБУ встановлють всі обставини злочинів, щоб притягненути винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

СБУ викрила ворожих агітаторів Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що СБУ викрила 5 нових схем ухилення від мобілізації. Спецоперації із затримання підозрюваних, за даними силовиків, проводилися у кількох регіонах України. За всіма викритими фактами тривають розслідування, а зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.