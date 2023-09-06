Спецслужби України навчилися ліквідовувати ворогів в окупованих регіонах і в Росії, — ЗМІ

За словами журналістів, СБУ, ГУР і ССО виконують операції на окупованих територіях і в Росії, однак кампанія з ліквідації рухома імпульсами, а не чіткою стратегією.

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За 18 місяців війни в Україні багато колаборантів і ворогів України стали жертвами спецоперацій українських спецслужб. Річ у тім, що ГУР і СБУ навчилися ліквідовувати росіян та їхніх пособників. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, зрадників і ворогів України розстрілювали, підривали, вішали і навіть іноді труїли підробленим бренді. Однак українська сторона воліє не коментувати такі дії.

Джерела видання також сказали, що центральну роль у подібних операціях відіграє П'яте управління СБУ. Його бюджет приблизно в 5 разів більший, ніж бюджет Головного управління розвідки.

Повідомляється, що ще одним важливим гравцем в операціях на окупованій території є Сили спеціальних операцій. За словами журналістів, зараз служба домагається розширення повноважень для проведення операцій всередині самої Росії.

У матеріалі сказано, що вважається, що президент України може особисто санкціонувати операції з ліквідації зрадників і ворогів. Як розповіло журналістам джерело, Володимир Зеленський чітко віддав наказ уникати втрат серед мирного населення.

"Президент передає людям цю вказівку формально, а іноді й кричачи на них", — сказало джерело.

За словами неназваного експерта, який раніше займався шпигунством, кампанія з ліквідації колаборантів, яку ведуть українські спецслужби, рухома імпульсами, а не логікою. Так, деякі операції мають психологічний ефект, але інші говорять про відсутність чіткої стратегії.

Нагадаємо, що в ГУР назвали переваги та проблеми ворога. За словами представника відомства Андрія Юсова, у РФ великі проблеми із сучасною оптикою, електронікою, чіпами та схемами. Також Кремль не готує росіян до тотальної мобілізації.