"Немає формули": Україна повертає полонених без посередників та гарантій, — ГУР

Представник відомства Андрій Юсов зазначив, що було б добре, якби було більше "дієвих" країн-посередників. Він підтвердив, що в російському полоні нерідко порушують права українських бійців.

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Україна прагне повернути усіх полонених захисників додому. Про це в інтерв’ю виданню "Укрінформ" 6 вересня заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України й Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Він пояснив, що кількість українських військовополонених не розголошується, тому що це "чутлива інформація". З його слів, обмін відбувається найчастіше без посередників.

"Україна була б тільки рада, якби було більше дієвих країн-посередників, але, на жаль, це здебільшого двосторонній формат — робота України з представниками держави-агресора щодо обміну", — сказав Юсов.

Представник розвідки розповів, що багатьох захисників РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень. Проти деяких полонених у країні-агресорці порушили "вигадані кримінальні справи". Посадовець зазначив, що Україна змушена домовлятись з різними суб’єктами у різних випадках.

"Наприклад, уже не секрет, що з ПВК "Вагнер" були окремі перемовини щодо обміну полоненими. Вони були достатньо результативними. Так само бувають окремі "польові" історії. Звичайно, тоді комусь щастить перебувати в полоні менші терміни. Але немає якоїсь формули обміну. На жаль, ми маємо справу з державою, яка часто ігнорує міжнародне право і Женевські конвенції", — пояснив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що триває робота з повернення як захисників Маріуполя, так і інших міст України. За час повномасштабної війни з полону звільнили вже приблизно 2,6 тисячі військових.

"Росія повертає українських військовополонених і буде це робити. Зокрема, із власних міркувань — і внутрішньополітичних, і безпекових. В українському полоні також перебувають російські військовополонені. І за останній період їх стало значно більше", — зазначив Юсов.

Він повідомив, що Женевські конвенції передбачають механізм повернення усіх військовополонених. Водночас єдиними гарантіями для України залишаються її ж переговорна позиція та комплексна робота.

"Україна нікого не покине", — наголосив представник ГУР.

Юсов підтвердив, що порушення російською стороною прав українців у полоні — це "не поодинокі випадки". Однак вдаватися у деталі посадовець відмовився.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець раніше інформував, що найважче з російського полону повертати цивільних українців. Це пов’язано з відсутністю відповідних положень у Женевських конвенціях.

18 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що з полону загалом вдалося повернути вже 2 598 українців. Загалом було проведено 48 обмінів. Посадовець зазначив, що очікує на "добрі новини для родин наших захисників" найближчим часом.