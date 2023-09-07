"Восхищаюсь вашим мужеством": Блинкен посетил подразделения украинских пограничников (фото)

Госсекретарю США подаренные американцами разведывательные дроны и четыре машины MRAP, а также обломки сбитых российских БПЛА и трофеи.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен на второй день своего пребывания в Украине посетил позиции пограничников. Об этом он сообщил на своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

"Посетил пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и население Украины. Мы предоставляем 300 миллионов долларов нового финансирования правоохранительному сектору Украины для продолжения этой важной работы. США остаются едиными с Украиной", — отметил Блинкен.

Как сообщает CNN, государственному секретарю США показали подаренные американцами разведывательные дроны и четыре машины MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а также несколько сбитых российских дронов. Расписываясь в гостевой книге по окончании визита, он написал:

"Украинским пограничным силам и национальной полиции – восхищаюсь вашим исключительным мужеством и служением своей стране и нашему партнерству".

Также сообщается, что Блинкен посетил украинский центр разминирования.

"Хотя общие усилия займут годы, отважные украинцы сейчас работают над очисткой своих дорог, парков и детских площадок от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Соединенные Штаты поддерживают их усилия, предоставляя дополнительную помощь в разминировании на сумму 90,5 миллионов долларов", — написал Блинкен у себя в X.

Блинкен встретился с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко

Отметим, что Госпогранслужба Украины подтвердила визит Блинкена. Его встретил глава ведомства Сергей Дейнеко. В пресс-службе заявили, что показали американскому политику обломки сбитых вражеских дронов и трофеи, захваченные у противника, а также технику, которая защищеат украинских бойцов на передовой.

"На базе одного из подразделений стороны обсудили уже реализуемые проекты и дальнейшую поддержку. Государственному секретарю США продемонстрировали экипировку, вооружение и технику, которые защитники границы используют в боевых действиях", — сказано в сообщении.

Напомним, что 6 сентября Блинкен объявил о новом пакете помощи для Украины. Денежная помощь США пойдет на гражданскую безопасность, противовоздушную оборону, разминирование и восстановление критических сфер деоккупированных территорий, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен.