"Инициатива на стороне ВСУ": Украина переиграла ВС РФ в контрбатарейной борьбе, — Братчук

Украинские защитники за каждый метр продвижения платят очень высокую цену. Россияне при этом хотят создать новые подразделения войск, чтобы попытаться вернуть утраченные позиции.

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Бойцы Вооруженных сил Украины смогли переиграть российских оккупантов в контрбатарейной борьбе, что позволяет им занимать новые вершины на фронте. Об этом заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии Freedom 8 сентября.

По его словам, у украинских военных, которые вооружены современным западным оружием, есть большая мотивация при контрнаступлении — освобождение родной земли. Это стремление позволяет достигать им новых успехов.

Все то, за чем можно наблюдать сегодня на поле боя, является результатом огромных усилий, как отметил Сергей Братчук.

"Сегодня идут действительно очень тяжелые бои по всем направлениям. И там, где есть оборонные действия, на Купянско-Лиманском направлении, и там, где есть продвижение вперед — на Бердянском, Мелитопольском направлении. Везде украинским бойцам тяжело", — говорится в сообщении.

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Отдельно глава общественного совета при Одесской областной военной администрации отметил, что российская армия состоит не только из непрофессиональных граждан, которые были мобилизованы. Там также есть подразделения с боевым опытом, которые способны демонстрировать определенные успехи. Это значительно затрудняет работу украинских защитников, но Силы обороны продолжают продвигаться вперед.

ВСУ используют особую тактику, которая позволила им переиграть противникам по контрбатарейной борьбе. Уничтожение вражеской артиллерии и ПВО дает Украине преимущество и новые возможности.

"Упор на уничтожение именно артиллерийских систем, систем противовоздушной обороны врага, которые действуют на поле боя, приводит к тому, что есть вот эти продвижения ВСУ вперед, о которых мы говорим. Работа очень тяжелая. Мы платим высокую цену за наше продвижение. Сегодня стратегическая инициатива, конечно, на стороне Вооруженных сил Украины. Тем не менее, враг пытается выводить резервы, создал для этого 25-ю резервную армию так называемую", — продолжил Сергей Братчук.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что в Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ. По информации Минобороны США, украинская сторона эффективно использует кассетные боеприпасы, которые ранее вошли один из пакетов помощи. В целом американцы назвали борьбу Украины эффективной.