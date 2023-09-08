"Путин играет со страхом": в МИД Германии высказались о "выборах" на оккупированных территориях

Германия осудила "выборы", которые российские власти проводят на оккупированных территориях Украины. В США назвали "голосование" в оккупации нелегитимным.

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Россия принуждает к "голосованию" в украинских Донецкой и Луганской областях, в Крыму и оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей, но это "не более чем плохо завуалированная пропагандистская акция", заявило в пятницу, 8 сентября, министерство иностранных дел ФРГ на своей странице платформы X.

"Мы не признаем попытку захвата земель со стороны России", – говорится в заявлении МИД.

Берлин заявил, что Путин "играет со страхом", сеет террор и использует угрозы и "безответственную риторику", чтобы остановить международную помощь.

"Но мы не позволим этому запугать нас. Мы продолжим поддерживать Украину", – подчеркнула глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок также выразила уверенность, что будущее Украины лежит не только в Европейском Союзе, но и в НАТО.

США не признают претензии РФ на украинские территории

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США никогда не признают претензии России на любую суверенную территорию Украины. Официальное заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента США в четверг, 7 сентября.

"Эти так называемые выборы проходят почти через год после того, как Кремль организовал фиктивные референдумы и якобы аннексировал украинские Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, и спустя более девяти лет после того, как Россия якобы аннексировала Украинскую Автономную Республику Крым и Севастополь. Кремль надеется, что эти заранее определенные, сфабрикованные результаты укрепят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины, но это не более чем пропагандистское мероприятие", – говорится в заявлении Госдепартамента.

Блинкен предупредил, что США введет санкции против всех лиц, которые поддержат проведение голосования.

Напомним, что 5 сентября в британской разведке назвали победителя на "выборах" в оккупации.

Также мы писал, что на Луганщине оккупанты проведут мобилизацию после так называемых "выборов".