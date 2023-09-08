"Путін грає зі страхом": у МЗС Німеччини висловилися про "вибори" на окупованих територіях

Німеччина засудила "вибори", які російська влада проводить на окупованих територіях України. У США назвали "голосування" в окупації нелегітимним.

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Росія примушує до "голосування" в українських Донецькій і Луганській областях, у Криму та окупованих районах Херсонської та Запорізької областей, але це "не більше ніж погано завуальована пропагандистська акція", заявило в п'ятницю, 8 вересня, міністерство закордонних справ ФРН на своїй сторінці платформи X.

"Ми не визнаємо спробу захоплення земель з боку Росії", — йдеться в заяві МЗС.

Берлін заявив, що Путін "грає зі страхом", сіє терор і використовує погрози та "безвідповідальну риторику", щоб зупинити міжнародну допомогу.

"Але ми не дозволимо цьому залякати нас. Ми продовжимо підтримувати Україну", — підкреслила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Бербок також висловила впевненість, що майбутнє України лежить не тільки в Європейському Союзі, а й у НАТО.

США не визнають претензії РФ на українські території

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США ніколи не визнають претензії Росії на будь-яку суверенну територію України. Офіційну заяву було опубліковано на сайті Держдепартаменту США в четвер, 7 вересня.

"Ці так звані вибори відбуваються майже за рік після того, як Кремль організував фіктивні референдуми і нібито анексував українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, і через понад дев'ять років після того, як Росія нібито анексувала Українську Автономну Республіку Крим і Севастополь. Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені, сфабриковані результати зміцнять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України, але це не більше ніж пропагандистський захід", — ідеться в заяві Держдепартаменту.

Блінкен попередив, що США введе санкції проти всіх осіб, які підтримають проведення голосування.

Нагадаємо, що 5 вересня у британській розвідці назвали переможця на "виборах" в окупації.

Також ми писали, що на Луганщині окупанти проведуть мобілізацію після так званих "виборів".