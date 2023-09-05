Окупанти проведуть мобілізацію після так званих "виборів" на Луганщині, — АТЕШ

Так звані "вибори" нададуть окупантам можливість оновити списки та мобілізувати до російської армії нових людей, уточнили в партизанському русі.

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У тимчасово окупованій Луганській області окупаційна владає планує організувати проведення мобілізації до лав Збройних сил Російської Федерації після так званих "виборів". Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" з посиланням на свого агента, який отримав інформацію від начальника поліції одного з відділів окупованого міста.

Зазначили, що фейкові "вибори" нададуть російським окупантам можливість оновити списки та мобілізувати до ворожої армії нових людей, яких військові РФ "як гарматне м'ясо кидають на забій під ЗСУ".

"Ми ще раз нагадуємо та наполягаємо на ігноруванні проведення цього заходу злочинною владою путінського режиму", — наголосили в "АТЕШ".

ЗС РФ проводять "вибори" на окупованих територіях: що відомо

26 серпня стало відомо про те, що окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях готується до проведення так званих "виборів" у вересні. Під час "голосування" хочуть обрати представників місцевих рад і затвердити нових керівників регіону.

Місцеві жителі виявляють індиферентність до цього процесу та ігнорують його. Тому організатори "виборів" змушені подовжувати терміни голосування, аби замаскувати низьку явку "виборців". Крім цього, окупанти готуються до так званих "виборів" за місцем проживання для того, щоб створити видимість легітимності процесу.

Російська влада представила нову ініціативу "мобільного виборця" у спробі збільшити явку і кількість голосів.

31 липня голова окупаційного виборчого комітету Марина Захарова повідомила, що мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської області дозволили взяти участь у так званих "виборах" без наявності російського паспорта.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада звернулась до парламентів світу, аби ті визнали нелегітимними російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.