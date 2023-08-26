Намагаються замаскувати неявку: окупанти готуються до імітації "виборів", — ЦНС

За даними підпілля, російські організатори змушені розтягувати фіктивні вибори на три дні, у спробі замаскувати низьку явку виборців на виборчих дільницях.

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Окупанти продовжують готуватися до проведення так званих "виборів" на територіях, які тимчасово перебувають під окупацією. Про це повідомляє центр національного спротиву.

Росіяни активно готуються до організації фіктивних виборів на тимчасово окупованих територіях, запланованих на вересень. На цих уявних виборах передбачається обрання представників місцевих рад і затвердження керівників регіоном.

Проте, аналогічно фіктивному проведенню псевдореферендуму, місцеві жителі виявляють індиферентність до цього процесу та ігнорують його.

Відтак, російські організатори змушені розтягувати фіктивні вибори на три дні, у спробі замаскувати низьку явку виборців на виборчих дільницях. Також окупаційна влада готується до так званих "виборів" за місцем проживання з аналогічною метою — спробою створити видимість легітимності процесу.

Особливо варто зазначити, що окупаційні сили з Росії представили нову ініціативу під назвою "мобільний виборець", яка, імовірно, надає можливість кожному місцевому жителю подати заявку на голосування за місцем проживання.

Наразі росіяни автоматично додають у систему дані про жителів сіл, незалежно від наявності їхніх заявок щодо бажання голосувати, щоб збільшити явку і кількість голосів.

Нагадаємо, окупанти ухвалили особливі правила для жителів захоплених регіонів України. Зокрема, людям дозволили голосувати на "виборах" за українськими документами. Дільниці утворили навіть у населених пунктах, які найбільше постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС.

За даними ЦНС, зареєстрованих працівників держпідприємств на ТОТ уже примушують вступати в партію "Единая Россия". Також окупанти обіцяють винагороди учасникам примусової паспортизації за вербування нових членів партії.