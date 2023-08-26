Пытаются замаскировать неявку: оккупанты готовятся к имитации "выборов", – ЦНС

По данным подполья, российские организаторы вынуждены растягивать фиктивные выборы на три дня, в попытке замаскировать низкую явку избирателей на избирательных участках.

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Оккупанты продолжают готовиться к проведению так называемых "выборов" на территориях, которые временно находятся под оккупацией. Об этом сообщает центр национального сопротивления.

Россияне активно готовятся к организации фиктивных выборов на временно оккупированных территориях, запланированных на сентябрь. На этих мнимых выборах предполагается избрание представителей местных советов и утверждение управляющих регионом.

Тем не менее, аналогично фиктивному проведению псевдореферендума, местные жители проявляют индифферентность к данному процессу и игнорируют его.

Следовательно, российские организаторы вынуждены растягивать фиктивные выборы на три дня, в попытке замаскировать низкую явку избирателей на избирательных участках. Также оккупационные власти подготавливаются к так называемым "выборам" по месту жительства с аналогичной целью — попыткой создать видимость легитимности процесса.

Особо стоит отметить, что оккупационные силы из России представили новую инициативу под названием "мобильный избиратель", которая предположительно предоставляет возможность каждому местному жителю подать заявку на голосование по месту жительства.

Сейчас россияне автоматически добавляют в систему данные о жителях сел, независимо от наличия их заявок по поводу желания голосовать, чтобы увеличить явку и количество голосов.

Напомним, оккупанты приняли особые правила для жителей захваченных регионов Украины. В частности, людям разрешили голосовать на "выборах" по украинским документам. Участки образовали даже в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от последствий подрыва Каховской ГЭС.

По данным ЦНС, зарегистрированных работников госпредприятий на ВОТ уже заставляют вступать в партию "Единая Россия". Также оккупанты обещают вознаграждения участникам принудительной паспортизации за вербовку новых членов партии.