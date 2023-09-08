Детский сад расположен в центре населенного пункта возле сельсовета, школы и центра предоставления административных услуг, где ежедневно наблюдается большое скопление людей.

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На временно оккупированной территории Херсонской области "кадыровцы" нашли тайник в зданиях дошкольных учреждений Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его информации, около сотни "кадыровцев" скрываются в детском саду.

"Оккупанты были замечены в здании детского сада "Барвинок" в селе Виноградово. Там они в основном находятся в ночное время суток. Таким образом рашисты подвергают опасности мирных жителей", — говорится в сообщении.

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Как информирует "evocation.info", детский сад расположен в центре населенного пункта возле сельсовета, школы и центра предоставления административных услуг, где ежедневно наблюдается большое скопление людей.

Таким образом оккупанты подвергают опасности мирных жителей.

Напомним, что на Бахмутском направлении "кадыровцы" бросили на произвол судьбы российских воинов. Они должны были выдвинуться им на подмогу, но не доехали, из-за чего ВСУ перебили россиян.

Ранее сообщалось, что чеченские бойцы захватили позицию "кадыровцев" в Запорожье. Бойцы подразделения "Группа Махно" батальона им. шейха Мансура выбили ВС РФ с позиции в районе Новопрокоповка — Вербово.