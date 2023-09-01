"Ахмат — не сила": чеченские бойцы захватили позицию "кадыровцев" на Запорожье (видео)

OSINT-аналитик, рассказал что бойцы подразделения "Группа Махно" батальона им. шейха Мансура выбили войска РФ с позиции в районе Новопрокоповка – Вербовое.

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Чеченские добровольцы, которые воюют в рядах ВСУ, в рамках контрнаступления в Запорожской области выбили российских оккупантов с позиции в Запорожской области. Об этом сообщил OSINT-расследователь Cloooud у себя в X (ранее Twitter).

Сообщается, что бойцы подразделения "Группа Махно" батальона им. шейха Мансура выбили ВС РФ с позиции в районе Новопрокоповка – Вербовое. Также опубликовано видео штурма и ролик, на котором украинских боец держит наклейку бойца батальона "Ахмат".

"Ахмат — не сила, Ахмат — чай", — говорит он.

ВСУ выбили россиян с позиции в Запорожской области

Также 1 сентября сообщалось, что на Запорожье Силы обороны сбили вертолет россиян. Российские блогеры сообщают, что пилоты смогли спастись. В Генштабе пока официально уничтожение вражеского вертолета не комментировали.

Кроме того, напомним, что дрон ВСУ за одну ночь уничтожил техники РФ на $5 млн. Беспилотник лишил российскую армию танка Т-80, гаубици "Гвоздика" и танкового мостоукладчика МТУ-90, выведя их из строя меткими ударами.