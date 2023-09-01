"Ахмат — не сила": чеченські бійці захопили позицію "кадирівців" на Запоріжжі (відео)

OSINT-аналітик, розповів, що бійці підрозділу "Група Махно" батальйону ім. шейха Мансура вибили війська РФ із позиції в районі Новопрокопівка — Вербове.

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Чеченські добровольці, які воюють у лавах ЗСУ, у рамках контрнаступу в Запорізькій області вибили російських окупантів із позиції в Запорізькій області. Про це повідомив OSINT-розслідувач Cloooud у себе в X (раніше Twitter).

Повідомляють, що бійці підрозділу "Група Махно" батальйону ім. шейха Мансура вибили ЗС РФ із позиції в районі Новопрокопівка — Вербове. Також опубліковано відео штурму і ролик, на якому український боєць тримає наклейку бійця батальйону "Ахмат".

"Ахмат — не сила, Ахмат — чай", — каже він.

ЗСУ вибили росіян із позиції в Запорізькій області

Також 1 вересня повідомлялося, що на Запоріжжі Сили оборони збили вертоліт росіян. Російські блогери повідомляють, що пілоти змогли врятуватися. У Генштабі поки що офіційно знищення ворожого вертольота не коментували.

Крім того, нагадаємо, що дрон ЗСУ за одну ніч знищив техніки РФ на $5 млн. Безпілотник позбавив російську армію танка Т-80, гаубиці "Гвоздика" і танкового мостоукладача МТУ-90, вивівши їх з ладу влучними ударами.