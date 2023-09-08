Самолет Poseidon, корабли Venus и Posada: Румыния, США и Украина проведут учения в Черном море (фото)

В учениях для обезвреживания мин будут задействованы самолет Poseidon, водолазный корабль Venus, бронекатер Posada и прочая техника. Страны направят взрывотехников, морскую пехоту и штабных офицеров.

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Румынские ВМС совместно с силами США с 11 по 15 сентября проведут в Черном море и дельте Дуная военные учения Sea Breeze 23.3. Об этом сообщает румынское издание Adevărul.

Отмечается, что в учениях также будут участвовать представители Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon

Учения посвящены совместным действиям для поиска и защиты от морских мин и других взрывоопасных предметов.

Со стороны Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и прочее.

Морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente

Из личного состава будут участвовать специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

Быстроходный водолазный корабль Venus

США направят для участия в мероприятии морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазов-саперов с катерами и специальной техникой. От других стран приедут водолазы, взрывотехники и штабные офицеры.

Напомним, что генсек НАТО выразил сомнения относительно того, что ВС РФ специально нанесли удар дронами Shahed по территории Румынии.

Также сообщалось, что учения ВС РФ в Балтике неоднократно срывались из-за местных рыбаков.