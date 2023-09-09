"Мужчина должен это делать": танкист ВСУ жестко высказался о тех, кто не хочет воевать (видео)

Военный "Кагор" отметил, что он является настоящим националистом и готов на все ради своей страны. И, по его мнению, так должен делать каждый мужчина.

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Россия имеет значительное преимущество в живой силе в войне. При этом бойцы, которые уже воюют на передовой осуждают уклонистов. Так, и.о. командира танковой роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр с позывным "Кагор" рассказал, что те мужчины, которые не идут на войну, не имеют яиц. Об этом он сообщил в интервью изданию "ТСН".

Преимущество России в живой силе: как решить проблему

Военный сообщил, что главная миссия украинских бойцов заключается в нейтрализации активных сил России.

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"С этой задачей мы пока справляемся. Однако у нас возникли определенные сложности с нашими собственными бойцами. Не тайна, что некоторые из тех, кто был готов к военным действиям и пламенел желанием вступить в бой, либо погибли, либо получили серьезные ранения, из-за которых они не могут продолжать служить. Этих людей можно назвать добровольцами", — рассказал военный.

"Кагор" добавил, что на фронте присутствуют профессиональные военные, которые знают все азы искусства войны. Но, кроме того, там есть и добровольцы, и мобилизованные, которые мало что понимают.

"Из тех, кого мобилизовали, скажу по собственному опыту и тому, что я видел, большинство из них вливаются в наш коллектив, потому что у нас в основном добровольцы. Потом, когда нам добавили людей, которых мобилизовали, они все влились в коллектив и нет разницы между добровольцами и мобилизованными. Все воюют одинаково — с одинаковым энтузиазмом и выполняют задачи", — прокомментировал военный.

"Врага нельзя недооценивать"

Украинский защитник отметил, что мы не должны недооценивать армию РФ, ведь это негативно сказывается на мотивации.

"Насильно ловить и загонять в военкоматы – такое себе решение. Ибо пропаганда должна работать не в том ключе, что противник слаб, а в том, что мы наоборот должны, по моему мнению, подчеркивать силу противника и его весомость. Потому что противника никогда нельзя недооценивать. Лучше его переоценить и тебе даже будет проще, если ты подготовишься к более сложному процессу", — комментирует танкист.

При этом он заявил, что каждый мужчина должен пойти на войну.

О мужчинах "без яиц"

По словам "Кагора", все мужчины должны быть воинами.

"Те, кто уехал из Украины и пытается как-то скрываться – это их выбор. Не все родились "с яйцами". Только физически они есть у всех", — объяснил он.

Танкист добавил, что он может судить по своему окружению, ведь большинство его знакомых и друзей уже воюют.

"Мир так устроен, что война всегда была, есть и будет. За всю историю человечества без войн прошло около 200 лет. Но я могу ошибаться. Мужчина так устроен, что он должен быть воином", — рассказывает военный.

Кроме того, "Кагор" заявил, что украинцам необходимо правильно воспитывать детей — на правильной пропаганде, как патриотов.

"У меня такое мнение – я сам по себе националист и для меня страна – это все. Я понимаю, что я для страны ничего. Я в Украине родился и умру. А Украина, как существовала до моего рождения, так она будет существовать и после моей смерти", — резюмировал он.

Напомним, что в Украине продолжается проверка всех решений военно-врачебной комиссии (ВВК) об инвалидности и непригодности к военной службе, выданных в течение полномасштабной войны с РФ. За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно закону, наказанием может быть штраф до 67 100 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов), арест на срок до полугода или заключение на срок до двух лет.