"Чоловік повинен це робити": танкіст ЗСУ жорстко висловився про тих, хто не хоче воювати (відео)

Військовий "Кагор" зазначив, що він є справжнім націоналістом і готовий на все заради своєї країни. І, на його думку, так має робити кожен чоловік.

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Росія має значну перевагу в живій силі у війні. Водночас бійці, які вже воюють на передовій, засуджують ухилянтів. Так, в.о. командира танкової роти "Сталеві вовкулаки" 3-ї ОШБр з позивним "Кагор" розповів, що ті чоловіки, які не йдуть на війну, не мають яєць. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "ТСН".

Перевага Росії в живій силі: як вирішити проблему

Військовий повідомив, що головна місія українських бійців полягає в нейтралізації активних сил Росії.

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"Із цим завданням ми поки що справляємося. Однак у нас виникли певні складнощі з нашими власними бійцями. Не таємниця, що дехто з тих, хто був готовий до воєнних дій і полум'янів бажанням вступити в бій, або загинули, або дістали серйозні поранення, через які вони не можуть продовжувати служити. Цих людей можна назвати добровольцями", — розповів військовий.

"Кагор" додав, що на фронті присутні професійні військові, які знають усі ази мистецтва війни. Але, крім того, там є і добровольці, і мобілізовані, які мало що розуміють.

"З тих, кого мобілізували, скажу з власного досвіду і з того, що я бачив, більшість із них вливаються в наш колектив, тому що в нас здебільшого добровольці. Потім, коли нам додали людей, яких мобілізували, вони всі влилися в колектив і немає різниці між добровольцями і мобілізованими. Усі воюють однаково — з однаковим ентузіазмом і виконують завдання", — прокоментував військовий.

"Ворога не можна недооцінювати"

Український захисник зазначив, що ми не повинні недооцінювати армію РФ, адже це негативно позначається на мотивації.

"Насильно ловити і заганяти у військкомати — таке собі рішення. Бо пропаганда має працювати не в тому ключі, що противник слабкий, а в тому, що ми навпаки маємо, на мою думку, підкреслювати силу противника і його вагомість. Тому що противника ніколи не можна недооцінювати. Краще його переоцінити і тобі навіть буде простіше, якщо ти підготуєшся до складнішого процесу", — коментує танкіст.

Водночас він заявив, що кожен чоловік має піти на війну.

Про чоловіків "без яєць"

За словами "Кагора", всі чоловіки мають бути воїнами.

"Ті, хто виїхав з України і намагається якось ховатися — це їхній вибір. Не всі народилися "з яйцями". Тільки фізично вони є у всіх", — пояснив він.

Танкіст додав, що він може судити за своїм оточенням, адже більшість його знайомих і друзів уже воюють.

"Світ так влаштований, що війна завжди була, є і буде. За всю історію людства без воєн минуло приблизно 200 років. Але я можу помилятися. Чоловік так влаштований, що він має бути воїном", — розповідає військовий.

Крім того, "Кагор" заявив, що українцям необхідно правильно виховувати дітей — на правильній пропаганді, як патріотів.

"У мене така думка — я сам собою націоналіст і для мене країна — це все. Я розумію, що я для країни нічого. Я в Україні народився і помру. А Україна, як існувала до мого народження, так вона буде існувати і після моєї смерті", — резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні триває перевірка всіх рішень військово-лікарської комісії (ВЛК) про інвалідність і непридатність до військової служби, виданих протягом повномасштабної війни з РФ. За використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до закону, покаранням може бути штраф до 67 100 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів), арешт на строк до пів року або ув'язнення на строк до двох років.