Украина успешно атаковала завод микроэлектроники в Брянске, - СМИ (фото)

В ГУР подтвердили успешную атаку, в самом Брянске заявили, что беспилотник был сбит и вызвал пожар.

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Украинскими военными была предпринята успешная атака на крупнейший в России завод микроэлектроники, который находится в Брянске. 90% продукции этого заводы используется в ракетных комплексах, а также для бортовой электроники истребителей. Об этом сообщил источник в ГУР, пишет издание "Бабель".

Источники издания в ГУР сообщают об успешной атаке 8 сентября на один з наибольших в России заводов микроэлектроники, который находится в Брянске. Речь идет о заводе "Кремний Эл", 90% его продукции используется в ракетных комплексах и в истребителях.

Фото ГУР с местом попадания беспилотника Фото: Скриншот

Также в Сети появилось фото, на котором указано, куда именно попал украинский беспилотник.

Что известно об атаке БПЛА по Брянску?

Атаку подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз

Губернатор заявил, что "силами РЭБ беспилотник был подавлен", но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего "произошло возгорание".

Атака на завод "Кремний Эл" в Брянске

Он также заявил, что пострадавших нет. Название предприятия он не сообщил.

Но беспилотников было несколько и два из них, как сообщают брянские власти, были сбиты над вокзалом города.

Было повреждено здание вокзала Брянск-Орловский, расположенного в Володарском районе областного центра, в 150 км от границы с Украиной и железнодорожная платформа, пассажиров и персонал эвакуировали.

На него рухнули обломки сбитого беспилотника самолетного типа: они повредили стекла в зале ожидания и на третьем этаже. На привокзальной площади незначительный ущерб получили шесть автомобилей. На движение поездов атака не повлияла.

В момент падения обломков в здании находились 19 пассажиров, 5 сотрудников вокзала и 29 охранников. Через некоторое время за медпомощью обратился 47-летний пассажир поезда "Брянск—Москва". Оказалось, что у него глазная травма.

Второй беспилотник самолетного типа рухнул на восьмой путь пятой платформы. В результате были повреждены держатель контактной сети и провод гирлянды освещения. В течение полутора часов после падения движение поездов с трех путей было закрыто. Пострадавших не было.

Напомним, ранее бойцы ВСУ показали результаты удачной отработки системы HIMARS по пусковой установке российских беспилотников "Ланцет".