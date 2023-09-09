В Румынии обнаружили обломки еще одного дрона: президент обратился к генсеку НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что найденные обломки "аналогичны тем, что используются российской армией".

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В Румынии были найдены новые фрагменты дрона, "аналогичные тем, что используются российской армией". Район взят под охрану военными, а президент страны Клаус Йоханнис провел телефонный разговор с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, в ходе которого он проинформировал его о новых событиях. Ранее в Румынии отрицали тот факт, что на их территорию залетели и упали российские дроны. Об этом пишет Digi24

Новые обломки дрона были найдены в 2,5 километрах от города Плауру. Сейчас этот район взят под охрану военными.

Мэр коммуны Чааталкиой Тудор Чернегэ сообщил журналистам, что в начале августа, когда он заявил, что местные жители сообщили о падении дрона в этом районе, "этот факт был неоправданно проигнорирован" и отметил, что такая секретность "ни к чему хорошему не приводит".

Солдаты ВМС Румынии, направленные для исследовательских задач в районе Плауру уезда Тулча, в субботу провели поиски и отчитались о находках.

"После проведения полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, которые используются в российской армии. Район взят под охрану военными, обнаруженные элементы будут отобраны для анализа и технической экспертизы", — сообщили в Минобороны Румынии.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что идентификация сегодня румынскими властями на территории Румынии, неподалеку от границы с Украиной, новых фрагментов беспилотника, аналогичных тем, которые используются российской армией, указывает на то, что имело место абсолютно недопустимое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, государства-союзника НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе.

"Я решительно осуждаю этот инцидент, вызванный атаками России на украинские порты на Дунае", — говорится в заявлении главы государства.

"Эти нападения, глубоко неоправданные, нарушают нормы международного права, являясь военными преступлениями", — подчеркивает глава государства.

Йоханнис также отметил, что у него состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого он проинформировал его "о новых событиях". А тот, в свою очередь, подтвердил полную солидарность с Румынией и заверил, что Североатлантический альянс и его союзники полностью на стороне Румынии, что доказало, например, недавнее решение США увеличить свое присутствие в Румынии самолетами F-16".

"Как я уже говорил, в рамках НАТО Румыния очень хорошо защищена и пользуется самыми сильными гарантиями безопасности за всю нашу историю", — заявил президент Клаус Йоханнис.

Напомним, ранее Фокус опросил военных аналитиков, пытаясь выяснить, к чему приведут такие атаки РФ на страны НАТО и каков будет ответ. Так, директор политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что "все боятся прямой эскалации с Россией", так что будут закрывать глаза на подобные инциденты. А ситуация может измениться, только в случае целенаправленного удара ВС РФ по военно-техническим или гражданским объектам в странах НАТО.