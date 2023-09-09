У Румунії виявили уламки ще одного дрона: президент звернувся до генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що знайдені уламки "аналогічні тим, що використовуються російською армією".

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У Румунії було знайдено нові фрагменти дрона, "аналогічні тим, що використовуються російською армією". Район узято під охорону військовими, а президент країни Клаус Йоганніс провів телефонну розмову з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, під час якої він поінформував його про нові події. Раніше в Румунії заперечували той факт, що на їхню територію залетіли і впали російські дрони. Про це пише Digi24

Нові уламки дрона були знайдені за 2,5 кілометра від міста Плауру. Наразі цей район взято під охорону військовими.

Мер комуни Чааталкіой Тудор Чернеге повідомив журналістам, що на початку серпня, коли він заявив, що місцеві жителі повідомили про падіння дрона в цьому районі, "цей факт невиправдано проігнорували", і зазначив, що така секретність "ні до чого доброго не призводить".

Солдати ВМС Румунії, направлені для дослідницьких завдань у районі Плауру повіту Тулча, у суботу провели пошуки і відзвітували про знахідки.

"Після проведення польових досліджень було виявлено фрагменти безпілотника, аналогічного до тих, які використовуються в російській армії. Район узято під охорону військовими, виявлені елементи буде відібрано для аналізу та технічної експертизи", — повідомили в Міноборони Румунії.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що ідентифікація сьогодні румунською владою на території Румунії, неподалік від кордону з Україною, нових фрагментів безпілотника, аналогічних до тих, що використовуються російською армією, вказує на те, що мало місце абсолютно неприпустиме порушення суверенного повітряного простору Румунії, держави-союзника НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі.

"Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений атаками Росії на українські порти на Дунаї", — йдеться в заяві глави держави.

"Ці напади, глибоко невиправдані, порушують норми міжнародного права, будучи воєнними злочинами", — підкреслює глава держави.

Йоганніс також зазначив, що в нього відбулася телефонна розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої він поінформував його "про нові події". А той, своєю чергою, підтвердив повну солідарність із Румунією і запевнив, що Північноатлантичний альянс і його союзники повністю на боці Румунії, що довело, наприклад, нещодавнє рішення США збільшити свою присутність у Румунії літаками F-16".

"Як я вже говорив, у межах НАТО Румунія дуже добре захищена і користується найсильнішими гарантіями безпеки за всю нашу історію", — заявив президент Клаус Йоганніс.

Нагадаємо, раніше Фокус опитав військових аналітиків, намагаючись з'ясувати, до чого призведуть такі атаки РФ на країни НАТО і якою буде відповідь. Так, директор політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що "всі бояться прямої ескалації з Росією", тож закриватимуть очі на такі інциденти. А ситуація може змінитися тільки в разі цілеспрямованого удару ЗС РФ по військово-технічних або цивільних об'єктах у країнах НАТО.