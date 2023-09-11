Закупила "золотые" овощерезки для укрытий: киевскую чиновницу отстранили от должности (фото)

По данным прокуратуры, работница Днепровской РГА растратила во время скандальной закупки примерно 460 тысяч. Суд избрал для нее меру пресечения — ночной домашний арест.

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Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности начальницы отдела Управления образования Днепровской районной государственной администрации (РГА). Ее подозревают в растрате бюджетных средств после скандала с закупкой овощерезок для укрытий. Деталями 11 сентября поделилась пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Суд удовлетворил оба ходатайства, применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил ее от должности на такой же срок", — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, киевская чиновница теперь обязана:

приезжать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;

не покидать населенный пункт, в котором проживает, без разрешения следователя;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства;

не контактировать с работниками фирмы-поставщика;

сдать документы, которые позволяют выехать из страны.

Женщину подозревают в растрате денег при закупке овощерезок. По данным следствия, сумма ущерба составляет примерно 460 тысяч гривен.

Напомним, как известно, речь идет об Ольге Дроздовой. По словам члена президиума Совета ФРУ Александра Соколовского, она ответственна за скандальные закупки не только овощерезок, но и барабанов.

Фото: Соцсети

14 июня депутат Киевского горсовета Леонид Емец обратил внимание на то, что Днепровская райгосадминистрация закупила для укрытия 300 кожаных барабанов. Закупка инструментов обошлась городу в более чем 890 тысяч гривен.