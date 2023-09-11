Закупила "золоті" овочерізки для укриттів: київську чиновницю відсторонили від посади (фото)

За даними прокуратури, працівниця Дніпровської РДА розтратила під час скандальної закупівлі приблизно 460 тисяч. Суд обрав для неї запобіжний захід — нічний домашній арешт.

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Голосіївський районний суд Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації (РДА). Її підозрюють у розтраті бюджетних коштів після скандалу з закупівлею овочерізок для укриттів. Деталями 11 вересня поділилась пресслужба Київської міської прокуратури.

"Суд задовольнив обидва клопотання, застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк", — проінформували у відомстві.

Окрім того, київська чиновниця тепер зобов’язана:

приїжджати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

не покидати населений пункт, в якому проживає, без дозволу слідчого;

повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця проживання;

не контактувати з працівниками фірми-постачальника;

здати документи, які дозволяють виїхати з країни.

Жінку підозрюють у розтраті грошей під час закупівлі овочерізок. За даними слідства, сума збитків становить приблизно 460 тисяч гривень.

Нагадаємо, як відомо, йдеться про Ольгу Дроздову. Зі слів члена президії Ради ФРУ Олександра Соколовського, вона відповідальна за скандальні закупівлі не лише овочерізок, але і барабанів.

Фото: Соцмережi

14 червня депутат Київської міськради Леонід Ємець звернув увагу на те, що Дніпровська райдержадміністрація закупила для укриття 300 шкіряних барабанів. Закупівля інструментів обійшлася місту у понад 890 тисяч гривень.