"Вертолетов становится меньше": украинские партизаны наведались на военный аэродром в Крыму (фото)

Украинское подполье ведет наблюдение за военными объектами на оккупированном полуострове и передает координаты спецслужбам Украины.

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В оккупированном Крыму в районе поселка Кача российские оккупанты разместили военные вертолеты. Украинские партизаны имеют точные координаты. Об этом сообщают представители подпольного движения "АТЕШ" в своем телеграм-канале.

"Наши агенты посетили военный аэродром, расположенный на севере города Севастополя. Вертолетную площадку, заполненную техникой оккупантов. Это — маленький фрагмент большой работы наших специалистов. Фиксируем, что вертолетов становится все меньше. Информация передана в нужные руки. Координаты: 44.78420, 33.54866", — говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно вражеские вертолеты, которые размещены на аэродроме в Каче.

Партизаны добавили, что и дальше продолжают собирать информацию для Украины, чтобы как можно быстрее произошло освобождение Крыма.

Напомним, что партизаны "АТЕШа" сообщали, что в Мелитополе ВС РФ начали сжигать тела своих военных. Крематории в городе работают каждый вечер. Оккупанты сжигают тела военных РФ, которые считаются без вести пропавшими.

Ранее сообщалось, что представители движения "АТЕШ" взорвали предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке. В результате успешной атаки были ликвидированы трое военнослужащих РФ. Они отвечали за охрану этого объекта.