В АТЕШ говорят, что уничтожили штаб "Единой России" в Новой Каховке (фото)

Пострадал объект оккупантов и вся документация, которую российские захватчики завезли к "выборам", назначенным на 8-10 сентября.

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Представители движения АТЕШ взорвали предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке. Об этом они сообщили в Telegram.

Происшествие произошло 29 августа в 21:00. Агент движения сумел взорвать учреждение по адресу улица Первомайская, 14. В результате успешной атаки были ликвидированы трое военнослужащих РФ. Они отвечали за охрану этого объекта.

Впоследствии в штабе возникла в результате подрыва. Впоследствии загорелась вся документация, которую российские оккупанты завезли к выборам, назначенным на 8-10 сентября.

"Мы не потерпим рашистских псевдовыборов на нашей территории!" — говорится в сообщении.

Представители движения отметили, что борьба за оккупантами будет продолжаться. Украинские защитники будут противодействовать захватчикам пока те не оставят территорию государства.

Деятельность движения АТЕШ

Российские войска, как заявили представители движения, сжигают тела своих военных в Мелитополе. Захватчики уничтожают тела россиян со статусом "без вести пропавшие", чтобы РФ не выплачивала родным погибших соответствующие компенсации.

Партизаны ликвидировали военные патрули войск РФ в Луганске. Представители подполья утверждают, что террористы и "ЛНР" и других военных формирований оккупационных войск в регионе осознали свою ошибку и вступают в ряды подпольщиков. Партизаны добавляют, что гражданское население, как и некоторые российские солдаты, не хотят быть причастными к "русскому миру", поэтому вступают в подполье.

Напомним, 22 августа морпехи войск РФ на Херсонщине "дружественным" огнем накрыли соседнее подразделение. По данным подполья, устроили между собой стрельбу воины из 61-й отдельной бригады морской пехоты.