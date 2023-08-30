В АТЕШ кажуть, що знищили штаб "Единой России" в Новій Каховці (фото)

Постраждав об'єкт окупантів та уся документація, яку російські загарбники завезли до "виборів", призначених на 8-10 вересня.

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Представники руху АТЕШ підірвали передвиборчий штаб "Единой России" в Новій Каховці. Про це вони повідомили у Telegram.

Подія відбулася 29 серпня о 21:00. Агент руху зумів підірвати установу за адресою вулиця Першотравнева, 14. Внаслідок успішної атаки було ліквідовано троє військовослужбовців РФ. Вони відповідали за охорону цього об'єкта.

Згодом у штабі виникла внаслідок підриву. Згодом зайнялася уся документація, яку російські окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня.

"Ми не потерпимо рашистських псевдовиборів на нашій території!" – йдеться у повідомленні.

Представники руху наголосили на тому, що боротьба за окупантами триватиме. Українські захисники протидіятимуть загарбникам доки ті не залишать територію держави.

Діяльність руху АТЕШ

Російські війська, як заявили представники руху, спалюють тіла своїх військових у Мелітополі. Загарбники знищують тіла росіян зі статусом "безвісти зниклі", щоб РФ не виплачувала рідним загиблих відповідні компенсації.

Партизани ліквідували військові патрулі військ РФ в Луганську. Представники підпілля стверджують, що терористи й "ЛНР" та інших військових формувань окупаційних військ у регіоні усвідомили свою помилку і вступають до лав підпільників. Партизани додають, що цивільне населення, як й деякі російські солдати, не хочуть бути причетними до "русского мира", тому вступають до підпілля.

Нагадаємо, 22 серпня морпіхи військ РФ на Херсонщині "дружнім" вогнем накрили сусідній підрозділ. За даними підпілля, влаштували між собою стрілянину вояки із 61-ї окремої бригади морської піхоти.