"Крематорії працюють щовечора": ЗС РФ спалюють тіла своїх військових у Мелітополі, — "АТЕШ"

Як зазначають представники підпілля, загарбники спалюють тіла росіян зі статусом "безвісти зниклі", аби РФ не виплачувала рідним загиблих відповідні компенсації.

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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області Збройні сили Російської Федерації почали спалювати тіла своїх військових. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram.

"Окупанти спалюють тіла військових в Росії в Мелітополі", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що крематорії в місті працюють щовечора. Зокрема, окупанти спалюють тіла військових РФ, які вважаються безвісти зниклими. За інформацією партизанського руху, це роблять для того, аби не виплачувати кошти рідним загиблих.

"Як то кажуть немає тіла — немає справи. Командування ЗС РФ злочинці, які скоюють злочин не тільки проти народу України, а й проти своїх громадян", — наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, 29 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямах. Російські військові безрезультатно намагаються атакувати у двох районах Донецької області.

28 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що після звільнення села Роботине в Запорізькій області, українські військові почали просуватися на південний схід від цього населеного пункту. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман Фокусу зазначив, що ЗСУ можуть наближатися до Токмака, тоді як наступною їхньою ціллю буде Мелітополь.

Зранку 28 серпня мешканці тимчасово окупованого Мелітополя почули вибухи, які лунали з передмістя.