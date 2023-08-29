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Воєнний фокус Російсько-українська війна Бої за Бахмут: останні новини Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу (відео, карти)

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Фото: The New York Times | Протягом доби відбулося 32 бойових зіткнення (ілюстративне фото)

Сили оборони продовжують просуватись під Бахмутом та Мелітополем, водночас російські окупанти, навіть попри значні втрати, намагаються наступати поблизу Авдіївки. У Донецькій області тривають важкі бої.

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Українські захисники продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямах. Водночас ЗС РФ намагаються атакувати у двох районах Донецької області, але безрезультатно. Про це в ефірі телемарафону 29 серпня розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Військовий передав, що Сили оборони мали успіх в районі від села Новоданилівка до села Вербове у Запорізькій області. На тому напрямі бійці закріплюються на досягнутих рубежах, уражають з артилерії виявлені ворожі цілі та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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"На Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначив речник Генштабу.

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Бахмут та населені пункти, що знаходяться на півдні від нього, на мапі бойових дій

Також він розповів про безрезультатні спроби наступу російських військ. ЗС РФ намагались просуватися в районах міст Авдіївка та Мар’їнка на Донеччині. Зі слів Ковальова, ворог зазнає значних втрат, але переміщує угруповання та активно застосовує свої резерви.

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Міста Авдіївка та Мар'їнка у Донецькій області на мапі бойових дій

Захисники продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямах.

"Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої. За добу відбулося 32 бойових зіткнення", — підкреслив Ковальов.

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Село Кліщіївка на Донеччині на мапі бойових дій

За минулу добу війська РФ завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, а також здійснили 39 обстрілів з РСЗВ по українських позиціях та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільних внаслідок ворожих атак.

"Руйнувань зазнали житлові будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", — додав представник Генштабу.

Коментар Андрія Ковальова (про ситуацію на передовій — з 0:28)

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував заплановані на вересень спільні військові навчання ОДКБ. На його думку, на кордоні з Білоруссю можливі провокації або диверсії.

У звіті ISW за 28 серпня йдеться, що Сили оборони наступали в районі Бахмута та мали успіхи в районі Кліщіївки.