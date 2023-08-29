У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу (відео, карти)
Сили оборони продовжують просуватись під Бахмутом та Мелітополем, водночас російські окупанти, навіть попри значні втрати, намагаються наступати поблизу Авдіївки. У Донецькій області тривають важкі бої.
Українські захисники продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямах. Водночас ЗС РФ намагаються атакувати у двох районах Донецької області, але безрезультатно. Про це в ефірі телемарафону 29 серпня розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Військовий передав, що Сили оборони мали успіх в районі від села Новоданилівка до села Вербове у Запорізькій області. На тому напрямі бійці закріплюються на досягнутих рубежах, уражають з артилерії виявлені ворожі цілі та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
"На Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначив речник Генштабу.
Також він розповів про безрезультатні спроби наступу російських військ. ЗС РФ намагались просуватися в районах міст Авдіївка та Мар’їнка на Донеччині. Зі слів Ковальова, ворог зазнає значних втрат, але переміщує угруповання та активно застосовує свої резерви.
Захисники продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямах.
"Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої. За добу відбулося 32 бойових зіткнення", — підкреслив Ковальов.
За минулу добу війська РФ завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, а також здійснили 39 обстрілів з РСЗВ по українських позиціях та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільних внаслідок ворожих атак.
"Руйнувань зазнали житлові будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", — додав представник Генштабу.
Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував заплановані на вересень спільні військові навчання ОДКБ. На його думку, на кордоні з Білоруссю можливі провокації або диверсії.
У звіті ISW за 28 серпня йдеться, що Сили оборони наступали в районі Бахмута та мали успіхи в районі Кліщіївки.