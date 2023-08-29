Битва за Бахмут: ЗСУ витіснили росіян в районі Кліщіївки, — ISW (карта)

Ворог безуспішно намагається відновити втрачені позиції під Бахмутом. Для штурму росіяни направляють засуджених з різних приватних компаній без артилерійської підтримки чи важкої техніки, а потім — навчених військових.

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Збройні сили України витіснили російських військових на схід від Кліщіївки та в центрі села. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 28 серпня.

"Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута і наступали 28 серпня", — йшлося в повідомленні.

Зі слів заступника міністра оборони Ганни Маляр ЗСУ витіснили окупантів з позицій на схід від Кліщіївки, на 7 кілометрів на південний захід від Бахмута, та в центрі села. Крім цього, українські бійці продовжують просуватися вздовж південного флангу Бахмута.

Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ звільнили 44 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку, зокрема один квадратний кілометр за останній тиждень. Проте у Міністерстві оборони РФ заявили, що українські військові здійснили невдалу атаку поблизу Кліщіївки.

"27 серпня російський військкор заявив, що українські сили безуспішно атакували Курдюмівку (13 км на південний захід від Бахмута), Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута) і Кліщіївку", — розповіли аналітики.

Також у РФ повідомили про успішний наступ поблизу Бахмута, тоді як в Генштабі ЗСУ заявили, що наступальні дії ЗС РФ поблизу Кліщіївки були безуспішними. Маляр наголосила, що окупанти намагалися відновити втрачені позиції поблизу Оріхово-Василівки та Кліщіївки, проте вони не зазнали успіху.

Аналітики повідомили, що за інформацією російських джерел за 27-28 серпня, російська армія контратакувала в районі Кліщіївки, вела наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, атакувала поблизу Дубово-Василівки, що 6 км на північний захід від Бахмута, та Іванівського — 6 км на захід від Бахмута.

Проте зі слів речника Східного угруповання військ України Іллі Євлаша, ворог намагається відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку, особливо на південному фланзі. У район Бахмута окупанти направляють непідготовлені резерви. Зокрема, для штурму спочатку ЗС РФ направляють засуджених з різних приватних компаній без артилерійської підтримки чи важкої техніки, а потім — навчених військових.

Нагадаємо, 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що східний напрямок для окупантів є основним. За тиждень ворог здійсни в майже 8 тисяч обстрілів, було застосовано близько 400 тисяч боєприпасів. Зі слів Маляр, ЗС РФ хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

27 серпня екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів, що в районі Бахмута вдається витискати ворога з позицій, просуватися на південь від міста та не давати ворогу створити міцну оборону.