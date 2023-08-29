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Битва за Бахмут: ВСУ вытеснили россиян в районе Клещиевки, — ISW (карта)

ВСУ, военная техника, украинский боец
Фото: Скрин видео | Украинские военные вытеснили оккупантов возле Клещиевки

Враг безуспешно пытается восстановить утраченные позиции под Бахмутом. Для штурма россияне направляют осужденных из различных частных компаний без артиллерийской поддержки или тяжелой техники, а затем — обученных военных.

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Вооруженные силы Украины вытеснили российских военных к востоку от Клещиевки и в центре села. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 28 августа.

"Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута и наступали 28 августа", — говорилось в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр ВСУ вытеснили оккупантов с позиций к востоку от Клещиевки, на 7 километров к юго-западу от Бахмута, и в центре села. Кроме этого, украинские бойцы продолжают продвигаться вдоль южного фланга Бахмута.

Анна Маляр отметила, что ВСУ освободили 44 квадратных километра на Бахмутском направлении, в том числе один квадратный километр за последнюю неделю. Однако в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские военные совершили неудачную атаку вблизи Клещиевки.

"27 августа российский военкор заявил, что украинские силы безуспешно атаковали Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута), Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута) и Клещиевку", — рассказали аналитики.

Также в РФ сообщили об успешном наступлении вблизи Бахмута, тогда как в Генштабе ВСУ заявили, что наступательные действия ВС РФ вблизи Клнщиевки были безуспешными. Маляр отметила, что оккупанты пытались восстановить утраченные позиции вблизи Орехово-Васильевки и Клещиевки, однако они не увенчались успехом.

Аналитики сообщили, что по информации российских источников за 27-28 августа, российская армия контратаковала в районе Клещиевки, вела наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, атаковала вблизи Дубово-Васильевки, что 6 км к северо-западу от Бахмута, и Ивановского — 6 км к западу от Бахмута.

Институт изучения войны, карта боевых действий, 28 августа, восток, Бахмут Fullscreen

Однако по словам представителя Восточной группировки войск Украины Ильи Евлаша, враг пытается восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении, особенно на южном фланге. В район Бахмута оккупанты направляют неподготовленные резервы. В частности, для штурма сначала ВС РФ направляют осужденных из различных частных компаний без артиллерийской поддержки или тяжелой техники, а затем — обученных военных.

Напомним, 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что восточное направление для оккупантов является основным. За неделю враг осуществил почти 8 тысяч обстрелов, было применено около 400 тысяч боеприпасов. По словам Маляр, ВС РФ хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

27 августа экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что в районе Бахмута удается вытеснять врага с позиций, продвигаться на юг от города и не давать врагу создать прочную оборону.