Битва за Бахмут: ВСУ вытеснили россиян в районе Клещиевки, — ISW (карта)

Враг безуспешно пытается восстановить утраченные позиции под Бахмутом. Для штурма россияне направляют осужденных из различных частных компаний без артиллерийской поддержки или тяжелой техники, а затем — обученных военных.

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Вооруженные силы Украины вытеснили российских военных к востоку от Клещиевки и в центре села. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 28 августа.

"Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута и наступали 28 августа", — говорилось в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр ВСУ вытеснили оккупантов с позиций к востоку от Клещиевки, на 7 километров к юго-западу от Бахмута, и в центре села. Кроме этого, украинские бойцы продолжают продвигаться вдоль южного фланга Бахмута.

Анна Маляр отметила, что ВСУ освободили 44 квадратных километра на Бахмутском направлении, в том числе один квадратный километр за последнюю неделю. Однако в Министерстве обороны РФ заявили, что украинские военные совершили неудачную атаку вблизи Клещиевки.

"27 августа российский военкор заявил, что украинские силы безуспешно атаковали Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута), Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута) и Клещиевку", — рассказали аналитики.

Также в РФ сообщили об успешном наступлении вблизи Бахмута, тогда как в Генштабе ВСУ заявили, что наступательные действия ВС РФ вблизи Клнщиевки были безуспешными. Маляр отметила, что оккупанты пытались восстановить утраченные позиции вблизи Орехово-Васильевки и Клещиевки, однако они не увенчались успехом.

Аналитики сообщили, что по информации российских источников за 27-28 августа, российская армия контратаковала в районе Клещиевки, вела наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, атаковала вблизи Дубово-Васильевки, что 6 км к северо-западу от Бахмута, и Ивановского — 6 км к западу от Бахмута.

Однако по словам представителя Восточной группировки войск Украины Ильи Евлаша, враг пытается восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении, особенно на южном фланге. В район Бахмута оккупанты направляют неподготовленные резервы. В частности, для штурма сначала ВС РФ направляют осужденных из различных частных компаний без артиллерийской поддержки или тяжелой техники, а затем — обученных военных.

Напомним, 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что восточное направление для оккупантов является основным. За неделю враг осуществил почти 8 тысяч обстрелов, было применено около 400 тысяч боеприпасов. По словам Маляр, ВС РФ хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

27 августа экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что в районе Бахмута удается вытеснять врага с позиций, продвигаться на юг от города и не давать врагу создать прочную оборону.