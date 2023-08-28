Партизани ліквідували військові патрулі ЗС РФ у Луганську, — рух "Атеш" (відео)

Партизани стверджують, що представники терористичної "ЛНР" та інших підрозділів окупаційних військ у регіоні усвідомили свою помилку і вступають до лав підпільників.

Related video

Представники українського підпілля ліквідували ворожі військові патрулі в тимчасово окупованому Луганську. Крім того, партизани ведуть розвідку в підконтрольному російським загарбникам місті. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у своєму Телеграм-каналі.

Представники спільноти стверджують, що після успішної операції деяких російських солдатів "не можуть знайти".

"Наші агенти ведуть розвідку в окупованому місті. Також нам вдалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли. Військові з 2 АК (Армійський корпус) та інших військових підрозділів вступають до наших лав, як і цивільне населення", — повідомили представники підпілля.

Партизани додають, що цивільне населення, як і деякі російські солдати, "усвідомили свої помилки і не хочуть бути причетними до російського світу", тому вступають до лав опору.

Нагадаємо, 23 травня партизани "Атеш" звернулися до російських курсантів і закликали їх підтримати рух, оскільки тільки так вони зможуть забезпечити збереження життя і благополуччя Росії. Вони також заявили, що усвідомлюють ризики, пов'язані з переходом на протилежну сторону під час війни, і готові компенсувати ці ризики через надання "бонусів" у криптовалюті.

19 липня підпільники повідомили, що вони успішно атакували і знищили два ворожі паливні транспорти на окупованій території Херсонської області.

30 липня в Центрі національного опору заявили, що група "Ї" Маріупольського опору знешкодила в місті три вантажівки і місце дислокації інженерного підрозділу ЗС РФ, а також вивела з ладу обладнання для виготовлення оборонних споруд, так званих "зубів дракона".