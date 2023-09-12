ВСУ на Bradley подбили и захватили российский танк Т-90М "Прорыв" в боях за Работино (фото)

Оператор БМП Bradley ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка, который стоит стоимостью более 4 миллионов долларов.

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В Запорожской области вблизи села Работино украинские защитники подбили и захватили дорогостоящий новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Танк, который российская пропаганда называет "лучшим в мире", которому "аналогов нет", подбит и захвачен украинскими воинами в боях за село Работино Запорожской области. Неизвестный расчет украинского противотанкового ракетного комплекса или оператор БМП "Брэдли" ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка, прожег отверстие в броне, и российского командира немного размазало кумулятивным зарядом", — рассказал журналист.

Он отметил, что после попадания пожара не произошло, и танк не вышел из строя и остался практически целым и ремонтопригодным.

"Бойцы отдельного штурмового батальона "Скала" захватили этот танк", — проинформировал журналист.

Юрий Бутусов на фоне танка "Прорыв"

Танк "Прорыв": что известно

Российский танк Т-90М "Прорыв" является самым новым и самым современным основным боевым танком в ВС РФ.

Танк вооружается 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, боекомплект составляет 40 снарядов. Производит эти танки единственный в России завод "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

На начало полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ВС РФ имели в своем распоряжении около 20 единиц Т-90М "Прорыв". Все они были уничтожены в первые месяцы боевых действия.

Напомним, что украинский FPV-дрон подбил лучший танк ВС РФ "Прорыв". После попадания бронированная техника взорвалась.

Ранее сообщалось, что 17 августа дрон ВСУ взорвал новейший российский танк Т-90 "Прорыв" за $4,5 млн. Операторы ВСУ нанесли удар простым БпЛА за 500 долларов, который стоит в 9 тысяч раз дешевле хваленого оккупантами танка.